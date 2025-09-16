Fotografa aiuta l’ex marito a organizzare la proposta di matrimonio: “La prova del nostro percorso come co-genitori”

Un uomo ha chiesto l’aiuto della sua ex moglie, di professione fotografa, per sorprendere la fidanzata con una proposta di matrimonio, dimostrando come comunicazione e rispetto possano trasformare famiglie allargate. Il gesto, condiviso su TikTok, ha mostrato una co-genitorialità armoniosa e una relazione positiva tra ex e nuovi partner: “Ci siamo impegnati, ma ora sappiamo comunicare”.

Desideroso di rendere la sua proposta di fidanzamento una sorpresa speciale, Derek Silver ha chiesto all'ex moglie Heather, con la quale condivide due figli, di organizzare e riprendere il momento in cui avrebbe chiesto la mano della futura moglie, Kaylin Drumeller. Una scelta insolita, ma che racconta molto della nuova dinamica familiare costruita trai due. "Questa è la relazione e la dinamica familiare che abbiamo creato", ha spiegato Silver. Heather, fotografa molto attiva sui social , ha confermato l'importanza di aver preso parte a un'occasione tanto sentita dall'ex marito: "Essere lì ha significato sostenere qualcosa di gioioso nella vita di Derek e mostrare ai nostri figli che amore e rispetto possono esistere anche dopo il divorzio", ha spiegato la donna, che in un video diventato virale su TikTok ha condiviso con i propri follower il momento della proposta.

Una storia di ex che rimangono legati

Derek e Heather avevano vissuto sette anni insieme prima di sposarsi nel 2020. Il matrimonio era però durato meno di un anno, ma la loro connessione come genitori dei due bambini, ora di 7 e 9 anni, è rimasta solida. Nel 2023 Silver ha incontrato Kaylin e la coppia ha avuto un figlio sei mesi fa. Nonostante i cambiamenti, Heather ( che nel frattempo aveva costruito una nuova relazione con una donna)e Kaylin sono diventate amiche.

L'evento del fidanzamento, avvenuto nell’agosto 2025 a Richmond, in Virginia, è stato così documentato da Heather sui social: "Venite a fare foto al padre del mio bimbo e alla sua fidanzata mentre si fidanzano", ha scritto Heather, spiegando che Drumeller era stata convocata sul tetto con la scusa di un servizio fotografico elegante. Durante la sessione, Kaylin indossava un abito rosso e Derek un completo elegante. Heather, insieme alla nuova moglie Meg Jae, ha immortalato la scena mentre il piccolo della coppia era tenuto in fascia. I due figli di Derek e Heather giocavano invece ignari sul tetto fino al momento della proposta, quando Silver si è inginocchiato e Heather ha annunciato a Kaylin di girarsi.

La proposta e il futuro della famiglia allargata

In origine, Silver aveva pensato a un luogo più intimo per il fidanzamento, come la sala giochi dove era avvenuto il primo appuntamento con Kaylin. Secondo il piano di Silver, Heather si sarebbe dovuta appostare tra i cabinati per immortalare la proposta, ma la fotografa aveva subito bocciato l'idea, certa che sarebbe stato impossibile non farsi scoprire in un luogo tanto esposto e affollato.

Ad oggi il matrimonio non ha ancora una data, ma tutti i membri della famiglia sanno già che ricopriranno un ruolo attivo. Meg, la moglie di Heather, sottolinea quanto sia importante mostrare ai bambini un modello di unità e collaborazione tra le due case. Silver aggiunge: "Non vogliamo che i nostri figli si sentano costretti a scegliere tra i genitori. Devono sapere che siamo tutti dalla loro parte".

Comunicazione e rispetto come fondamenta

Il percorso per arrivare a questo momento non è però stato semplice e immediato. Al sito americano Today.com, Silver ha raccontato di quando la relazione con Heather era ben più complesse e di come avessero dovuto imparare a comunicare per il bene dei figli. Heather ha anche ricordato un litigio acceso in una chat di gruppo che aveva segnato un punto di svolta: "Ci siamo resi conto che così non funzionava più". Anche Kaylin ha confermato che, nonostante i due ex abbiano personalità diverse e, talvolta, difficoltà a comprendersi, la coppia oggi riesce a privilegiare la comunicazione diretta. "Se qualcosa non viene capita, ci si sente al telefono per chiarirsi senza litigare", ha spiegato.