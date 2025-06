video suggerito

Finge una proposta di matrimonio per scherzare, lui la sorprende tirando fuori l'anello: "Non ci credevo" La ragazza si era inginocchiata per scherzo con il fidanzato, ma lui ha colto al volo l'occasione per sorprenderla con una proposta vera, pianificata da tempo. Il momento, ripreso in un video diventato virale su TikTok, ha spinto la giovane a raccontare online le curiose coincidenze che si sono intrecciate in quella giornata tanto speciale.

C’è chi pianifica per mesi il momento perfetto e chi, per scherzo, lo anticipa senza saperlo. È ciò che è accaduto a Tessa Boyman, giovane creator americana ma di origini svedesi, che ha deciso di chiedere al suo compagno– il giocatore di hockey Magnus Chrona di sposarla, ma solo per gioco. Non avrebbe mai immaginato che quel gesto ironico avrebbe innescato una reazione tanto inaspettata quanto commovente.

Il video del finto – e poi vero – fidanzamento mostra infatti Tessa mentre, con un sorriso complice, finge di inginocchiarsi davanti al fidanzato per fare una finta proposta di matrimonio. Anziché prenderla sul ridere, però, Magnus la spiazza con un entusiasta "Sì!". A quel punto, dopo le risate e un caloroso abbraccio, ecco il secondo colpo di scena. Magnus tira fuori da dietro la schiena un piccolo cofanetto, si inginocchia a sua volta e le chiede ufficialmente di sposarlo. L’incredulità sul volto di Tessa è autentica: bocca aperta, occhi sgranati e un altro "Sì" emozionato che suggella un momento tanto spontaneo quanto perfetto.

Una proposta studiata nei dettagli

Il video virale è solo l’epilogo di una proposta pensata a lungo. In un secondo video, Tessa ha raccontato che durante un viaggio verso nord, la coppia si era fermata ben sette volte prima che Magnus trovasse il luogo ideale per inginocchiarsi. "Il settimo posto era quello giusto", ha scritto, mostrando l’anello con diamante che ora brilla al suo dito. A rendere l’evento ancora più speciale, la presenza del loro cane Niylah, che è rimasto accanto a loro durante tutto il momento, e la particolare combinazione di abiti e accessori che quel giorno la ragazza – per pura combinazione – aveva scelto di indossare quel giorno.

In una serie di video su TikTok, Tessa ha infatti spiegato come ogni elemento del suo outfit custodisse una storia particolare: la giacca e la cintura appartenevano al padre, l'anello era ereditato dai nonni, la collana era uno dei primi regali che Magnus le aveva fatto e le sneakers che indossava erano condivise con la madre e la sorella. "Non indosso mai tutti questi gioielli insieme, ma oggi è successo. È buffo che proprio oggi sia stato il giorno", ha spiegato con emozione.