Feste al cimitero e sketch social per ricordare il papà scomparso: "Affrontiamo il dolore con umorismo" La famiglia Rosenthal è diventata famosa sui social per il particolare modo con cui ha deciso di affrontare il lutto per la morte del padre Mark, organizzando picnic al cimitero e celebrando con leggerezza la memoria del caro defunto.

Per molte famiglie, affrontare il lutto è un percorso doloroso e complesso, spesso intriso di malinconia e sofferenza. Tuttavia, per la famiglia Rosenthal, la perdita del marito e padre Mark nel 2010 ha rappresentato l’inizio di un viaggio di guarigione decisamente particolare, scandito da singolari picnic al cimitero per costruire nuovi ricordi e mantenere viva la memoria del caro scomparso.

Robin Rosenthal e i suoi figli, Sam ed Emma, hanno infatti scelto di affrontare la morte di Mark con ironia e sarcasmo, rompendo i tradizionali schemi di elaborazione del lutto e offrendo ai frequentatori dei social un esempio di come l’umorismo possa diventare un mezzo molto potente per gestire il dolore con un sorriso.

Un nuovo modo per vivere il lutto

Dal giorno della morte di Mark, Robin e i suoi figli hanno deciso di omaggiare quell'uomo sempre divertente e spiritoso con un tocco di leggerezza, ribaltando la comune percezione dei cimiteri come spazi di tristezza e sofferenza.

"La cosa bella del dolore è che il nostro rapporto con la persona amata non finisce. È solo diverso ora che non è più con noi" ha raccontato Emma Rosenthal al sito Today.

Da anni, infatti, in occasione di ogni evento speciale (come il compleanno di Mark, la Festa del Papà o l’anniversario della sua morte) i Rosenthal fanno visita alla tomba di Mark con tutto l'occorrente per un pranzo all'aperto, omaggiando la memoria dell'uomo con giochi, battute e motti di spirito che ironizzano sulla sua "presente assenza".

In questo modo, ha spiegato Sam Rosenthal, i tre continuano a costruire ricordi insieme al padre, mantenendo viva la sua presenza: "Nostro padre è ancora qui con noi, anche se non fisicamente".

La forza di mamma Robin

Se però Emma e Sam oggi riescono a parlare con serenità del padre del merito, gran parte del merito è dovuta alla madre, Robin, la quale ha deciso fin dall'inizio di affrontare la situazione con tutte le risorse disponibili, determinata a crescere i propri figli in un ambiente di amore e sostegno reciproco, nonostante l’assenza di Mark.

Per questo tutti i membri della famiglia hanno intrapreso percorsi di terapia (sia individuale, che di gruppo), impegnandosi al massimo per far sì che il dolore non distruggesse quanto di buono il loro amato Mark aveva seminato.

Continuare le tradizioni con originalità

Una delle tradizioni che la famiglia ha continuato a portare avanti anche dopo il lutto è ad esempio la celebrazione della Festa del Papà, ormai un appuntamento fisso che i Rosenthal non mancano di documentare e postare su Instagram.

Ogni giugno (negli Usa il Father's Day cade nella terza domenica di giugno), i tre si presentano infatti sulla lapide di Mark con borse cariche di cibo, festoni ,e persino piscine gonfiabili, riempiendo il cimitero con il suono delle loro fragorose risate.

"Per noi è quasi un posto felice dove in un certo senso possiamo staccare la spina dal mondo, stare insieme noi tre e ricordare tutti i bei momenti trascorsi con papà" ha dichiarato Emma.

Il potere dell’umorismo come cura

Questo modo irriverente di affrontare il lutto ha trasformato i Rosenthal in una famiglia molto seguita sui social network e non di rado persone che hanno subito perdite simili hanno poi scritto a Robin messaggi di ringraziamento per aver dimostrato che, al di là dei pianti e della frustrazione, può esistere una via alternativa per convivere con il lutto.

Perché se una risata non può certo colmare il vuoto lasciato da una persona cara, almeno può contribuire a rendere la vita di chi resta un po' meno amara.