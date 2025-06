Famiglia allargata, tutti i consigli per far abituare i propri figli e come gestirla al meglio

video suggerito

Quando una coppia si separa e poi si ricostruisce con nuovi partner, spesso nascono famiglie composte da adulti e bambini provenienti da relazioni precedenti. È la cosiddetta famiglia allargata, un tipo di famiglia che nella società italiana appare in calo – per l'ISTAT le realtà familiari che nel 2024 erano composte da più nuclei rappresentavano circa l'1,5 per cento della popolazione, contro il 4,5 del 2021 – ma che continua comunque a riguardare migliaia di uomini e donne che desiderano ricostruirsi una nuova vita insieme ai figli avuti dalle precedenti relazioni.

La famiglia allargata è quella in cui uno o entrambi i genitori si sono separati e hanno costruito una nuova relazione stabile, spesso portando con sé figli nati da precedenti relazioni. A differenza della famiglia nucleare – il nucleo tradizionalmente inteso come genitori e i figli che vivono sotto lo stesso tetto – questo tipo di famiglia si arricchisce dunque di elementi esterni che entrano a far parte della quotidianità. In alcuni casi, poi, anche il nuovo partner ha dei figli, creando così una rete di legami affettivi molto articolata. È una realtà sempre più frequente, che però impone grande cura nella gestione dei rapporti.

Si tratta pertanto di sfida complessa, ma che può anche celare delle interessanti opportunità di crescita. L’introduzione di nuove figure affettive, infatti, richiede attenzione, pazienza e tanto ascolto e anche per i bambini e gli adolescenti, accettare che mamma o papà abbiano un nuovo compagno può essere emotivamente faticoso, ancor più se entrano in scena anche nuovi "fratellastri" o "sorellastre". Eppure, quando genitori e nuovi compagni riescono a trovare un giusto equilibrio, queste famiglie extra-large riescono a costruire storie uniche di condivisione, rispetto e complicità

La separazione dei genitori è sempre un momento complicato per i figli. Anche l'ingresso in una nuova famiglia "allargata" richiede però tatto ed empatia

Non basta che i nuovi partner si amino: la convivenza tra bambini e adulti che non condividono un passato comune può generare conflitti, gelosie e insicurezze. Per questo motivo, gli esperti raccomandano di introdurre i nuovi compagni nella vita dei figli con gradualità, evitando di forzare tempi e relazioni. Ogni bambino ha i suoi ritmi e ha bisogno di sentirsi ascoltato, rispettato e rassicurato.

Come introdurre un nuovo partner ai figli per costruire una nuova famiglia

Costruire una famiglia allargata richiede tempo, rispetto e delicatezza. Ecco alcuni consigli pratici per favorire l’incontro tra figli e nuovi partner:

Organizzare uscite e incontri graduali : prima di presentare un nuovo partner ai figli, è importante che la relazione sia stabile. Gli incontri iniziali dovrebbero avvenire in contesti neutri e piacevoli, come una passeggiata al parco o una merenda, così da non creare pressione.

: prima di presentare un nuovo partner ai figli, è importante che la relazione sia stabile. Gli incontri iniziali dovrebbero avvenire in contesti neutri e piacevoli, come una passeggiata al parco o una merenda, così da non creare pressione. Non imporre la presenza del nuovo partner : i bambini devono sentirsi liberi di accogliere o meno questa nuova figura nella loro vita. Forzare la convivenza o richiedere un affetto immediato può generare chiusura o rifiuto.

: i bambini devono sentirsi liberi di accogliere o meno questa nuova figura nella loro vita. Forzare la convivenza o richiedere un affetto immediato può generare chiusura o rifiuto. Rimandare la convivenza : vivere tutti insieme è un passaggio importante che va affrontato solo quando il clima è sereno. Meglio attendere che tra figli e nuovo compagno si sia creato un legame di fiducia.

: vivere tutti insieme è un passaggio importante che va affrontato solo quando il clima è sereno. Meglio attendere che tra figli e nuovo compagno si sia creato un legame di fiducia. Comunicare in modo chiaro e sincero : spiegare ai figli, con parole adatte alla loro età, cosa sta succedendo nella vita dei genitori li aiuta a non sentirsi esclusi. I bambini hanno bisogno di verità semplici, non di bugie rassicuranti e pertanto è meglio affrontare all'inizio qualche difficoltà che ritrovarsi più avanti con problemi ben più profondi e radicati.

: spiegare ai figli, con parole adatte alla loro età, cosa sta succedendo nella vita dei genitori li aiuta a non sentirsi esclusi. I bambini hanno bisogno di verità semplici, non di bugie rassicuranti e pertanto è meglio affrontare all'inizio qualche difficoltà che ritrovarsi più avanti con problemi ben più profondi e radicati. Creare un ponte con i figli del partner: se anche il nuovo compagno ha dei figli, può essere utile organizzare occasioni di incontro informali tra bambini e adolescenti, per favorire una conoscenza spontanea, senza aspettative troppo alte.

Gradualità, pazienza e tatto sono le parole d'ordine per gestire al meglio la situazione

Famiglia allargata: 5 errori da non fare

Accanto ai consigli, è importante ricordare anche ciò che andrebbe evitato per non peggiorare la situazione e compromettere i nuovi equilibri:

Non screditare l’ex partner davanti ai figli : anche se la separazione è stata conflittuale e tra le due parti continua ad alimentarsi un clima di tensione, è fondamentale che una madre o un padre tenti sempre di preservare la figura dell’altro genitore. I bambini non devono sentirsi costretti a schierarsi, né devono pensare che l'altro genitore sia esautorato del proprio ruolo dopo la separazione

: anche se la separazione è stata conflittuale e tra le due parti continua ad alimentarsi un clima di tensione, è fondamentale che una madre o un padre tenti sempre di preservare la figura dell’altro genitore. I bambini non devono sentirsi costretti a schierarsi, né devono pensare che l'altro genitore sia esautorato del proprio ruolo dopo la separazione Non coinvolgere i figli nei problemi di coppia : usare i bambini come confidenti o alleati per questioni riguardanti la nuova coppia pone sulle spalle dei bambini un peso eccessivo, pericoloso per la loro serenità. La nuova relazione deve restare un'affare tra adulti.

: usare i bambini come confidenti o alleati per questioni riguardanti la nuova coppia pone sulle spalle dei bambini un peso eccessivo, pericoloso per la loro serenità. La nuova relazione deve restare un'affare tra adulti. Evitare confronti tra figli biologici e acquisiti : ogni bambino ha la propria storia, sensibilità e bisogni, e paragonarli può generare rivalità, gelosia o senso di esclusione. Frasi come "Lui è più educato di te" o "Dovresti comportarti come lei" – spesso pronunciate nei confronti dei figli naturali per strizzare l'occhio ai figli "acquisiti", rischiano infatti di minare l’autostima e creare inutili tensioni. Meglio valorizzare le differenze, promuovere il rispetto reciproco e dedicare attenzione individuale a ciascun figlio.

: ogni bambino ha la propria storia, sensibilità e bisogni, e paragonarli può generare rivalità, gelosia o senso di esclusione. Frasi come "Lui è più educato di te" o "Dovresti comportarti come lei" – spesso pronunciate nei confronti dei figli naturali per strizzare l'occhio ai figli "acquisiti", rischiano infatti di minare l’autostima e creare inutili tensioni. Meglio valorizzare le differenze, promuovere il rispetto reciproco e dedicare attenzione individuale a ciascun figlio. Non imporre le decisioni e aspettarsi una relazione immediata : i legami affettivi richiedono tempo. Pretendere che i figli chiamino il nuovo compagno "papà” o “mamma" è un errore: devono essere loro a decidere, quando e se farlo.

: i legami affettivi richiedono tempo. Pretendere che i figli chiamino il nuovo compagno "papà” o “mamma" è un errore: devono essere loro a decidere, quando e se farlo. Non essere troppo permissivi: i primi tempi in una famiglia allargata possono essere complicati per un bambino, ed è naturale mostrare una certa comprensione di fronte a comportamenti difficili. Tuttavia, questo non deve diventare un alibi per lasciar correre tutto. Essere accoglienti non significa rinunciare alle regole: mantenere limiti chiari aiuta i figli a sentirsi più sicuri e a capire che, anche nel nuovo assetto familiare, ci sono punti fermi su cui contare.

I bambini non devono mai essere coinvolti nelle beghe degli adulti, ma devono sentirsi sempre amati e al centro del progetto educativo

Per favorire la nascita di una nuova armonia familiare, può essere utile coinvolgere un mediatore o uno psicologo familiare nelle fasi più critiche. Un supporto esterno può aiutare a gestire meglio le emozioni in gioco e a facilitare la comunicazione tra tutti i membri. Un altro aspetto importante è rispettare la continuità affettiva: i figli devono sentire che il rapporto con il proprio genitore resta stabile, nonostante i cambiamenti. Dedicare del tempo esclusivo a ciascun figlio, anche dopo la formazione della nuova coppia, è un gesto prezioso che rinforza il legame e dà sicurezza.

Infine, è bene accettare che ci possano essere momenti difficili, regressioni o conflitti. La costruzione di una famiglia allargata è un processo, non un evento. La chiave è infatti costruire una nuova storia comune, dove ciascuno abbia un posto e possa sentirsi accolto. Con pazienza, empatia e dialogo, anche gli equilibri più delicati possono trasformarsi in nuove opportunità di relazione.