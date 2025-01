Esercizi all’aria aperta e vita più sana per influenzare positivamente la futura gravidanza della compagna: il video diventa virale

video suggerito

Una donna ha ripreso il compagno mentre svolgeva i suoi esercizi mattutini. Dopo aver appreso l'importanza del ruolo maschile nel concepimento e nella gravidanza, l'uomo ha infatti deciso di adottare abitudini più sane per tutelare il benessere della compagna e aumentare le possibilità di avere figli in salute.

Dopo aver letto che la salute del partner può influire non solo sul benessere del futuro bebè, ma anche sulle stesse probabilità di concepimento, l'americano Austin Fountain ha deciso di migliorare il proprio stile di vita per garantire un futuro più sereno alla sua compagna, con la quale presto convolerà a nozze, e ai loro futuri figli.

A mostrare gli effetti di tale decisione è la stessa fidanzata di Austin, Imani Nicole Rucke, la quale ha recentemente postato su Instagram un video che mostra il volenteroso ragazzo mentre salta la corda fuori dal vialetto di casa, facendosi beffe del paesaggio innevato tutt'intorno. Un contenuto simpatico e capace di macinare milioni di visualizzazioni, ma dietro al quale si cela un messaggio profondo: anche gli uomini ricoprono un ruolo importante nella gravidanza.

Prepararsi alla paternità con impegno

Nonostante Austin e Imani non stiano cercando di concepire al momento, i loro piani potrebbero cambiare subito dopo il matrimonio previsto a maggio. A raccontarlo è stata la stessa Imani, che raggiunta dai cronisti del sito americano di Newsweek ha spiegato come il suo compagno, già attivo per natura, abbia intensificato il suo impegno fisico e migliorato la dieta per supportarla in un futuro percorso di gravidanza. Austin ora fa cardio tre volte a settimana – oltre al sollevamento pesi – e presta molta più attenzione alle scelte alimentari, bandendo quasi del tutto junk food e golosi fuori pasto. Un cambiamento che ha influenzato positivamente anche Imani, che ha a sua volta adottato abitudini meno sedentarie.

La salute degli uomini conta

Benché la scintilla per innescare tale cambiamento sia nata dalla visione di alcuni video su Internet, l'informazione letta da Austin sul ruolo del partner maschile nel successo del concepimento e la conseguente gravidanza è tutt'altro che campata per aria. La scienza ha ormai ampiamente dimostrato come la fertilità venga influenzata anche dagli stili vita, tanto per gli gli uomini quanto per le donne, visto che la qualità degli spermatozoi influenza non solo il concepimento, ma anche la salute della gravidanza e del bambino nel lungo termine.

Molteplici studi hanno ad esempio evidenziato come una moderata attività fisica, l'adozione di un regime alimentare sano e variegato, l'abbandono di alcol e fumo e una corretta gestione dello stress siano tutte abitudini che influenzano positivamente la possibilità d'iniziare una gravidanza sana e serena per tutti i nove mesi.

Consigli pratici per futuri papà

A margine del video ormai diventato virale, molti esperti hanno approfittato del riflettore acceso da Austin e Imani sulla questione per ribadire l'utilità di trattare la fertilità e la gravidanza come una responsabilità condivisa da entrambi i partner.

Il professor Sami Almusawa, consulente di fertilità e direttore sanitario della clinica statunitense Plan Your Baby ha ad esempio ricordato su Newsweek come una dieta ricca di antiossidanti e grassi omega 3 – quindi basata su tanta frutta, verdura, frutta seca e pesce – sia fondamentale per la salute della futura mamma e il mantenimento di un'alta qualità dello sperma.

Inoltre, gli esperti sottolineano che affrontare il concepimento e la gravidanza come una sfida condivisa facilita la collaborazione e il sostegno reciproco tra i futuri genitori. Questo aspetto risulta particolarmente importante in un periodo tanto delicato quanto impegnativo, sia dal punto di vista fisico che mentale, come quello della dolce attesa. "La fertilità è un viaggio che si intraprende insieme – ha ricordato Almusawa – Più gli uomini comprendono l'impatto delle loro scelte, più saranno motivati a migliorare non solo il proprio benessere, ma anche quello della loro futura famiglia".