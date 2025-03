video suggerito

"Non sapevo che il ruolo dei papà fosse cruciale per la placenta": donna rivela una scoperta sulla gravidanza Seppur siano solo le donne a rinunciare a stili di vita malsani per il benessere del bambino, dovrebbero farlo anche gli uomini dal momento che i loro geni hanno un ruolo cruciale nello sviluppo del feto.

A cura di Sophia Crotti

La modella Sophie Sumner ha pubblicato, tramite il suo profilo di TikTok, un video in cui ha spiegato quanto raccontatele dalla sua amica incinta. La donna le ha rivelato che il 98% della placenta, elemento essenziale per la buona salute e il nutrimento del bambino, è dovuto ai geni trasmessi dal papà al piccolo. La donna ha chiesto ai suoi followers perché, se questa cosa fosse vera, la si conosca così poco, lasciando che a rinunciare a pratiche malsane e determinate pietanze, nella ricerca di un bambino, siano sempre e solo le donne.

Il video virale sul vero responsabile della costruzione della placenta

Sophie Sumner nel video diventato virale, postato sul proprio profilo di TikTok, ha chiesto ad esperti e genitori di esprimersi riguardo un tema su cui l'ha informata la sua migliore amica, attualmente incinta. "Non lo sapevo, me lo ha detto una mia amica incinta, ma se è vero, dovrebbero saperlo tutti, ossia che la placenta, in cui cresce il bambino e che consente lui di ricevere nutrimento, è per il 98% composta dai geni del papà" spiega Sumner. Il problema principale, secondo la donna, è che se questa informazione fosse reale, molti padri non saprebbero di star mettendo a rischio la vita dei loro figli.

"Gli uomini dovrebbero sapere che, esattamente come le donne rinunciano a certi alimenti e a certe abitudini malsane per il bene del bimbo, lo stesso dovrebbero fare loro, smettendo di fumare, bere o mangiare cibo spazzatura, così che il bimbo abbia la miglior placenta possibile".

Questo cambiamento è essenziale dal momento che la placenta offre nutrimento, protezione e un luogo per crescere al bambino, durante la sua permanenza nel pancione. A confermare le parole della donna in un video sui suoi profili social è stato il dottor Karan Rajan che si è chiesto come sia possibile che, consapevoli che la placenta sia per buona parte composta dai geni del padre, la società continui a comportarsi come se la gravidanza fosse una responsabilità solo della mamma: "Per noi esseri umani decidere di mettere al mondo una vita anche dal punto di vista biologico non è una scelta e una possibilità solitaria".

Il parere della docente di immunologia riproduttiva

La docente di immunologia riproduttiva, Victoria Male, ha spiegato alle pagine dell'Huffpost il suo parere riguardo la rilevanza dei padri nella costruzione della placenta per i figli. "Non posso dire con certezza che il 98% della composizione genetica della placenta derivi dai padri ma posso affermare che le abitudini sane e gli stili di vita positivi sono essenziali per lo sviluppo del feto". Secondo l'esperta si instaurerebbe una vera e propria lotta tra geni materni e paterni nella costruzione della placenta, quelli del papà cercherebbero di renderla il più grossa possibile, quelli della mamma di favorire la crescita del feto a discapito di quella della placenta.

"In breve certo che anche i padri dovrebbero modificare il loro stile di vita per il bene del proprio bambino, così da aumentare le possibilità di concepimento e diminuire quelle di aborto spontaneo: bere troppo, fumare ed essere sedentari riduce drasticamente la qualità degli spermatozoi". Male invita i padri dunque a migliorare il loro stile di vita, non tanto per il benessere della placenta, quanto più per veder realizzarsi il loro sogno di paternità ed essere poi buoni esempi per i figli.