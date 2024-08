video suggerito

“Ecco perché non voglio figli”: ragazza posta una lista con 417 motivi per non diventare madre L’elenco comprende motivazioni profonde, come la crisi della società moderna o le pesanti conseguenze della gravidanza, e ragioni più provocatorie, come il fatto che un figlio, crescendo, potrebbe diventare un assassino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una giovane donna di 22 anni ha condiviso una lista di 417 motivi per cui ha scelto di non avere figli, suscitando un enorme dibattito online.

L'americana Rylee Evert ha pubblicato il singolare elenco su TikTok in risposta dopo che l'influencer australiana Danni Duncan aveva chiesto ai propri follower di condividere le eventuali ragioni dietro la decisione di non diventare genitori.

Le ragioni di una lista infinita

La scelta di non avere figli è un tema di grande attualità nella società occidentale. Il fenomeno dei No-child è infatti sempre più diffuso e le motivazioni spaziano dal timore per un futuro troppo incerto fino alla volontà di non impattare ulteriormente sulle risorse del pianeta con la propria prole, così da evitare di aggravare ulteriormente l'emergenza climatica. Per non parlare poi delle cause socio-economiche più contingenti, come le difficoltà legate agli stipendi troppo bassi (e crescere figli, si sa, costa parecchio) o ai ritmi di lavoro troppo frenetici.

Per Evert però, le ragioni per non diventare madre sono ancora più varie e variegate. Secondo la donna infatti, i bambini fanno cose "orribili" come urlare, correre nei ristoranti, tirare i capelli e fissare le persone. Senza contare che, crescendo, potrebbero "diventare stupratori" o "serial killer".

Se però molti motivi risultano un po' caustici ("Odio i bambini", "Interrompono sempre", "Mordono", "Fanno domande stupide"), altri offrono invece interessanti spunti di riflessione, come il timore per gli effetti che la gravidanza potrebbe comportare per il suo corpo o il fatto che alcuni mali della società – come il sessismo o il razzismo – siano ancora presenti e radicati in una società che, dunque, potrebbe non essere adatta a rendere felice un nuovo essere umano.

La dichiarazione più forte arriva però alla fine, quando la ragazza dichiara di avere 417 motivi per non avere figli e nessun motivo per averne.

Una decisione personale che ha fatto discutere

La giovane ha spiegato ai media di aver iniziato a stilare l'elenco già due anni fa, spinta da un momento di riflessione personale, e da allora ha continuato ad aggiungere nuovi punti man mano che trovava ulteriori ragioni per non fare figli.

La condivisione della lista – che al di là dei tanti punti ironici e provocatori esprime la fermezza della decisione presa da Evert – ha generato molte reazioni sui social media, con utenti che si sono schierati sia a favore che contro la sua decisione.

Alcuni hanno infatti lodato l'onestà e il coraggio nel condividere apertamente i propri pensieri e anche molti genitori hanno scritto di comprendere alla perfezione molte delle voci elencate. Altri invece non hanno apprezzato il tono canzonatorio del post, giudicandolo un approccio ora troppo superficiale, ora troppo radicale rispetto ad una decisione così complessa come quella di diventare genitore.