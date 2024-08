video suggerito

“É normale che mio figlio non sbatta le palpebre?”: la domanda social e la risposta dell’esperto Una giovane mamma irlandese si è rivolta agli altri genitori per avere lumi sulla curiosa abitudine della figlioletta di non sbattere quasi mai le palpebre. L’oftalmologo: “Nulla di cui preoccuparsi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I bimbi sfoderano spesso uno sguardo curioso e attento a ciò che li circonda, tuttavia una madre irlandese ha notato con una punta di preoccupazione una curiosa caratteristica della propria bimba di otto mesi.

"Penso che mia figlia non sbatta le palpebre" ha raccontato Lana Kearney in un video condiviso su TikTok. "È sempre con gli occhi sbarrati a fissare con intensità. Sapete dirmi se è un comportamento normale?"

Quanto sbattono le palpebre i bebè?

Kearney, che vive a Belfast, la capitale dell'Irlanda del Nord, aveva notato già da qualche tempo la strana predisposizione della figlia a rimanere con gli occhi bene aperti, ma all'inizio non ci aveva dato troppo peso.

Giunta all'età di otto mesi però, la piccola non ha accennato ad aumentare la frequenza di ammiccamento, tanto da spingere la madre a chiedere l'aiuto della comunità social.

"A volte dorme anche con gli occhi aperti. Lo fanno anche i vostri figli?" ha domandato nel video con tono divertito.

Come spiegato al sito di Newsweek, la neo-mamma era infatti già stata confortata qualche tempo prima dal parere della sua ostetrica, ma dopo qualche mese il dubbio è tornato a metterle una piccola pulce nell'orecchio: per quale motivo sua figlia non vuole proprio saperne di sbattere le palpebre?

Il parere dell'esperto

A fugare ogni dubbio ci ha dunque pensato Paul Michael Mann, oftalmologo e fondatore del Mann Eye Institute che ai cronisti di Newsweek ha confermato come il comportamento descritto da Kearney rientri del tutto nella norma.

Mann ha infatti spiegato che il riflesso che causa battito di palpebre – operazione istintiva che serve a mantenere gli occhi lubrificati e, evitando di seccarsi – non è ancora completamente sviluppato nei neonati come lo è nei bambini più grandi (intorno ai 3/4 anni) o negli adulti.

"Anche sbattere le palpebre è un'abitudine che si forma man mano che si cresce" ha affermato lo specialista, sottolineando come gli occhi dei bebè sotto l'anno di vita non richiedano lo stesso livello di umidità di quelli degli adulti. Dunque, dal momento che il loro sistema visivo è ancora in fase di maturazione, i piccoli non hanno bisogno di sbattere le palpebre con grande frequenza.

A meno che il neonato "non si strofini gli occhi, sembri avere qualche fastidio, o ci sia qualcosa che sembra non andare", non c'è pertanto nulla di cui preoccuparsi, ha concluso Mann.