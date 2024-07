video suggerito

Cosa vedono i bambini appena nati e in quanto tempo la loro vista migliora secondo gli esperti I bimbi appena nati non sono perfettamente in grado di vedere ciò che li circonda, anche i volti dei suoi genitori nel primo mese di vita appaiono sfocati, a poco a poco la vista migliorerà.

A cura di Sophia Crotti

I neonati a pochi giorni dalla nascita vedono delle figure lontane e sfocate, un po' come fossero miopi e pian piano, crescendo, iniziano a mettere a fuoco gli oggetti di grandi dimensioni, molto colorati e che si trovano non troppo distanti da loro.

Questo è quanto evidenzia l'Associazione americana di Oftalmologia che a seconda dell'età del lattante ha spiegato cosa può e cosa non può vedere.

Cosa vede un neonato dalla nascita al primo anno di vita?

Appena nato un bambino è molto sensibile alla luce, questo perché le sue pupille sono molto piccole, e riesce a vedere solo oggetti e persone che si trovano vicine a loro, ad una distanza di circa 20-25 centimetri.

Proprio per questo sorridono mentre i genitori li sollevano avvicinandoli al loro volto, perché solo lì riescono a vederli distintamente. Distinguono le forme e gli oggetti in movimento, ma la loro vista migliora con il passare dei mesi. Ecco come i piccoli riescono a vedere la realtà che li circonda e incuriosisce molto, man mano che crescono:

dalla nascita ai 2 mesi: inizialmente i bimbi sono molto sensibili alla luce, poiché le loro pupille sono molto piccole ed è limitata la quantità di luce che riescono a vedere. Già a due settimane dalla nascita riescono a distinguere distintamente luci e ombre . Al compimento del primo mese di vita riescono a vedere bene solo gli oggetti o i volti che si trovano molto vicini a loro, ma sono incuriositi dagli oggetti di grosse dimensioni molto colorati e distanti.

Come stimolare la vista del proprio bambino

Come specifica la dottoressa Sitter, optometrista di Olds, alle pagine del sito Today's parents è importante stuzzicare la vista del neonato, con giocattoli "intelligenti" o mettendosi in gioco:

utilizzare dei giocattoli che attraggano la loro attenzione: strumenti a sonagli da muovere vicino allo sguardo del bambino e poi sempre più lontano, peluche che abbiano colori molto contrastanti tra loro, proiettori di luci che si muovono sul soffitto, aiutano i bimbi a sviluppare la vista.

strumenti a sonagli da muovere vicino allo sguardo del bambino e poi sempre più lontano, peluche che abbiano colori molto contrastanti tra loro, proiettori di luci che si muovono sul soffitto, aiutano i bimbi a sviluppare la vista. interagire con il bambino: smorfie, gridolini e facce buffe sono l'ideale per stimolare la curiosità e la vista del bebè, fin dai suoi primi giorni di vita.

smorfie, gridolini e facce buffe sono l'ideale per stimolare la curiosità e la vista del bebè, fin dai suoi primi giorni di vita. prenotare una visita specialistica: il pediatra svolgerà sempre una visita oculistica al bebè, ma se si pensa che la sua vista stia faticando a svilupparsi, si può richiedere l'intervento di uno specialista.