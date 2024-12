video suggerito

Due coppie di gemelli si sposano, le loro figlie sono identiche: “Sono cugine ma sembrano sorelle” Si definiscono gemelli quaternari i cugini, figli di due coppie di gemelli. È il caso di Sophie e Adrian, figli delle due sorelle identiche Kerissa e Vanessa e dei due gemelli omozigoti Lucas e Jacob. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Credits_ Profilo Ig di @Venessa Sealby

Gemelli quaternari, si definiscono così i figli di Venessa e Kerissa, gemelle identiche, e dei loro rispettivi mariti Lucas e Jacob, anche loro gemelli omozigoti. I bambini sono cugini ma condividono buona parte del patrimonio genetico e sono infatti molto simili.

La storia delle due coppie di gemelli

Vanessa e Kerissa hanno raccontato alle pagine di Today.com, che mai si sarebbero immaginate nella vita di conoscere e sposare due gemelli. Tutto è iniziato quando una cliente di Vanessa, che faceva la personal trainer, le disse che nelle vicinanze viveva una coppia di due gemelli identici, circa della sua età. “Penso che tu e tua sorella vi trovereste davvero bene con loro, sono due atleti, come voi, durante gli anni dell’università hanno preso parte alle gare di corsa dell’ateneo”.

Vanessa racconta di aver sorriso e di aver accettato che la donna lasciasse il suo contatto al ragazzo, senza nessuna intenzione, però di conoscerlo. Qualche ora dopo Vanessa ricevette un messaggio dal ragazzo che invitava lei e la sorella ad un doppio appuntamento, per conoscersi. Le due sorelle si presentarono dunque all’appuntamento e Vanessa si sentii molto attratta da Lucas, estroverso e coinvolgente, mentre Kerissa da Jacob, che seppur all’inizio riteneva un po’ sciocco, le è sembrato subito caratterialmente affine a lei. Le due hanno iniziato a frequentare i due gemelli e hanno compreso giorno dopo giorno, di avere a fianco la persona giusta. “Col senno di poi era inevitabile che andasse a finire così, Jacob e Lucas sono gli unici due uomini che, avendone fatto l’esperienza, sanno quanto sia importante per i gemelli ritagliarsi del tempo esclusivo per sé, senza vederlo recriminato dai propri fidanzati".

Vanessa e Lucas si sono dunque sposati nell’ottobre del 2022, mentre Kerissa e Jacob nel 2023. Le due gemelle si sono trasferite nell’Oregon e oggi vivono a pochi metri di distanza, Karissa ammette di essere da Vanessa circa 10 volte al giorno. Questa simbiosi ha provocato anche un piccolo incidente, raccontano le due a Today.com, Lucas, convinto di parlare con sua moglie l’abbracciò da dietro, per poi rendersi conto che si trattava della sorella gemella. “L’ho guardato e gli ho chiesto cosa stesse facendo” racconta Kerissa a Today.com, e siamo entrambi scoppiati a ridere.

Le cugine identiche

A coronare il loro amore sono poi arrivati Adrian, la figlia di Vanessa e Lucas di 5 mesi e Sophie, la bimba di 19 mesi di Kerissa e Jacob, i quali, spiega l'ospedale pediatrico Hassenfeld della NYU Langone, condividono lo stesso DNA, come fossero fratelli, benché siano cugini. Oggi le due coppie si apprestano a cercare una nuova gravidanza, che sperano di attendere insieme perché i piccoli vivano una bella esperienza anche a scuola. I due hanno un rapporto indissolubile: "Jacob torna a casa dal lavoro, prende in braccio nostra figlia e le dice: vuoi passare un po' di tempo con tuo cugino? E la bimba si illumina" racconta Kerissa.