Dopo anni di infertilità rimane incinta: la reazione della sorella gemella è commovente Payton Meulemans ha raccontato attraverso i social la sua battaglia contro l’infertilità, mostrando la commossa reazione della sorella gemella non appena ha scoperto che dopo svariati tentativi era riuscita a rimanere incinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Lottare contro l’infertilità se si desidera un figlio è estenuante, si deve far fronte alle domande dei parenti spesso molto invadenti e ai propri demoni che iniziano ad infestare la mente ogni volta che un’amica o un amico rivelano di aspettare un bebé. Payton Meulemans, con il suo video pubblicato su TikTok, diventato virale, ha però lanciato un messaggio molto chiaro, condividere con gli altri le proprie battaglie, permette di alleggerire il proprio carico. La donna, dopo aver combattuto contro l’infertilità, ha pubblicato sui social la commovente reazione della sorella gemella, Rylie Parman, alla scoperta della sua prima gravidanza.

La battaglia contro l’infertilità di Payton Meulemans

Payton Meulemans ha raccontato alle pagine di “Good Morning America” che lei e il compagno, nonostante la giovane età, stavano provando da tempo ad avere figli, senza riuscirci. “Abbiamo avuto dei problemi e scoperto così di dover combattere contro l’infertilità, infatti avevo deciso di parlarne in un video sui social, e mia sorella lo sapeva bene”.

La gemella di Payton Meulemans, Rylie Parman era quindi completamente ignara della possibilità di sua sorella di avere un figlio, ed è rimasta sconvolta, in senso positivo, dalla notizia. “Immaginavo che sarebbe stata felice, ma mai mi sarei immaginata una reazione simile”. Oggi Payton è incinta di diversi mesi ma quando registrò il video con la sorella lo era da appena 4 settimane, ciò nonostante non è riuscita a tenerle segreta la più bella notizia della sua vita.

Il video commovente delle due sorelle gemelle

Le due sorelle sono in auto, stanno per partire, quando Payton si gira di schiena e prende un panno dai sedili posteriori, la sorella le chiede di cosa si tratti e Payton dice di non saperne nulla. Apre così quello che all’apparenza sembrava un panno ed è in realtà una maglietta con una scritta molto dolce, quando la ragazza si volta senza aver perfettamente compreso ciò che sta accadendo, la sorella le mostra sorridente il test di gravidanza positivo.

“Non è vero, non è vero che dici, non sei incinta” grida la gemella scoppiando a piangere mentre la gemella annuisce dicendole che invece sì, questa volta è davvero rimasta incinta. La ragazza continua a gridare che non le sembra vero e così la sorella le mostra un altro test di gravidanza, anch’esso positivo e poi un terzo, sempre con lo stesso risultato. “Non riesco a leggerlo mi sembra di essere tornata in prima elementare e non saper leggere più” dice la sorella ancora sotto shock, mentre Payton l’abbraccia e la rassicura dicendole nuovamente che è incinta.

Alle pagine di Good Mornig America Payton Meulemans ha rivelato di sentirsi incredibilmente fortunata: “La mia sorella gemella è sempre stata la mia prima sostenitrice, a scuola, sugli spalti mentre facevo sport, e anche in questa battaglia contro l’infertilità non mi ha mai fatta sentire sola, le sarò sempre infinitamente grata”.