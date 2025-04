video suggerito

Donna incinta fa provare al marito il pancione: "Volevo che capisse davvero le fatiche fisiche della gravidanza" Una futura mamma dell'Ohio ha fatto sperimentare al suo compagno il peso del pancione, grazie ad un anguria e a della pellicola trasparente: "Finalmente mi ha capita, mettendosi nei miei panni".

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Instagram di @forthehome

Munita di pellicola e cocomero una donna incinta dell'Ohio ha fatto provare al compagno l'esperienza di portare addosso il peso di diversi kg durante la gravidanza, ribattezzandola "anguria challenge".

Il video virale dell'esperimento del pancione per il papà

"Mio marito Shawn ha potuto per un giorno mettersi davvero nei miei panni" così Christine Higgs, una mamma dell'Ohio, ha descritto l'esperimento fatto con il marito che ha indossato per una giornata intera un cocomero sopra alla sua pancia, dello stesso peso e dimensione del pancione della donna.

I due divertiti si occupano di ricreare il pancione sull'addome del futuro papà, fissando l'anguria al suo corpo con diversi strati di pellicola di plastica. A questo punto l'uomo si presta a svolgere diverse attività, suggerite dalla compagna, che durante la gestazione divengono particolarmente complesse. Prima prova a dormire con l'apposito cuscino ma trova la pratica tremendamente scomoda e si lamenta.

"Riuscire a riposare bene verso la fine della gravidanza per me era un problema enorme, vederlo lottare per trovare la posizione giusta nel letto con quel pancione è stato divertentissimo".

Dopo di che l'uomo ha provato a muoversi per la casa, piegarsi per dare da mangiare all'animale domestico, allacciarsi le scarpe, indossare la cintura di sicurezza per guidare o una comune maglietta, facendo una gran fatica. "Ma come fate a vivere questa vita per quasi 10 mesi? Io non ce la faccio più ed è passata solo un'ora" dice spossato mentre porta a spasso il cane di famiglia. L'inesperienza con il pancione porta l'uomo a compiere anche alcuni errori, per esempio sbattere l'anta del frigorifero sull'anguria che ha al posto della pancia. I due si divertono molto e anche se la stanchezza a fine giornata si fa sentire per Higgs, rendersi conto che la sua fatica è stata riconosciuta dal compagno è la più grande vittoria.

I commenti al video virale

Il video in brevissimo tempo è stato ricondiviso da moltissimi utenti, raggiungendo più di un milione e mezzo di visualizzazioni. "Vederlo respirare profondamente come spinto da una enorme fatica, quando si è alzato dal letto mi fa capire che ha davvero sperimentato la fatica del pancione" scrive una donna. Un'altra insiste dicendo che tutti i futuri papà dovrebbero fare questo esperimento, per capire davvero la fatica delle compagne, un'altra ancora dice che tutto sommato non ha davvero sperimentato la terribile sensazione di sentire tutti i propri organi compressi sotto al peso del bebè. Altri si sono concentrati sulla complicità tra i due, ringraziando il futuro papà per essersi messo alla prova e la futura mamma per aver postato il video, dando uno spunto interessante a tutti i futuri genitori.