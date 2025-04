video suggerito

"Da questa mattina voglio bene alla mia bimba": mamma spiega perché l'amore a prima vista per i figli non esiste Imogen Coles è una mamma che ha spiegato su TikTok perché secondo lei l'amore immediato per i figli non esiste. Raccontando la sua esperienza personale ha dato voce a tutte quelle donne che si sono sentite sbagliate a causa delle imposizioni sociali che le vogliono per forza felici e innamorate dopo aver dato alla luce un bambino.

"Ho scoperto questa mattina di amare mia figlia" è con questa frase, che può sembrare provocatoria ma è in realtà del tutto vera, che Imogen Coles, ha raccontato tramite un video su TikTok il suo amore per la figlia che culla tra le braccia.

La bimba è nata da cinque settimane, spiega la donna nel video ma, nei giorni precedenti, lei non ha provato per la piccola l'amore immediato e proveniente dal suo istinto che tutti le avevano sempre raccontato. Ha deciso dunque di raccontare la sua esperienza sui social per abbattere i preconcetti che si celano dietro a questo tema e dare il coraggio a tante mamme di dire la propria.

Il video virale sull'amore per i figli

Imogen Coles è sorridente, mentre tiene tra le braccia la sua bambina vestita di azzurro, un fagottino di appena 5 settimane, che lei, come racconta, non ha amato sin dalla nascita. "Non sono stata una di quelle persone che ha visto la sua bambina nascere e si è immediatamente innamorata, mi ci è voluto un po' di tempo". La donna racconta di non aver pensato immediatamente che la piccola fosse la persona più importante della sua vita, anzi di aver accusato un duro colpo alla sua nascita. "Per me le prime settimane dopo il parto sono sempre tremende, nella mia testa inizio a pensare che devo prendermi cura dei miei figli, per tenerli in vita, anche se ogni volta che hanno bisogno di me, o piangono, mi parte un istinto omicida".

Coles spiega che secondo lei questo è il modo con cui la sua persona in generale reagisce alle nascite, infatti anche quando ad aver visto la luce da poche ore era il suo primo figlio, la donna non lo ha amato nell'immediato. "Con lui è stato anche peggio, ci ho messo molto più che cinque settimane per amarlo". Con la bimba che tiene tra le braccia, a cui dedica coccole e qualche pacchetta sulla schiena, l'affetto si è presentato prima, ma sempre una volta trascorse diverse settimane dal parto. Quel "finalmente oggi amo mia figlia", con cui inizia il video sorridendo, è infatti una grossa presa di consapevolezza per lei, che racconta di essersi interrogata e odiata inizialmente, quando si è resa conto di non riuscire ad amare come la società avrebbe voluto, il suo primo bambino.

Esiste l'amore immediato per un figlio?

Ciò di cui parla Coles nel suo video non è un sentimento proprio solo della donna, lo dimostrano i tanti commenti che sotto al video danno voce a tutte quelle madri che non hanno provato questo immediato amore per i loro bambini. A Fanpage.it la psichiatra perinatale Franca Aceti aveva spiegato che provare dei sentimenti contraddittori nei confronti dei figli è del tutto normale, perché i bambini sconvolgono la vita e i suoi ritmi sin dalla nascita. La giovane madre ha spiegato a Newsweek che a suo avviso chi dice di amare immediatamente il proprio bambino, senza conoscerne la personalità, senza mai averlo visto giocare con il fratello maggiore o aver sperimentato la stanchezza che comporta doversene prendere cura, probabilmente non è innamorato già del piccolo, sentimento che crescerà con il tempo, quanto più dell'idea del bimbo o della bimba che attende da nove mesi.