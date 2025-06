video suggerito

La "formula della libido" di una mamma spiega perché il carico mentale delle donne danneggia anche l'intimità Diventata virale sui social, la "formula della libido materna" ideata da una madre racconta con ironia e realismo perché, per molte madri, il desiderio sessuale a fine giornata rimane spesso un miraggio. Tra carico mentale, contatto costante con i figli e scarsa condivisione, l'intimità passa spesso da gesti pratici più che romantici.

Essere madri spesso significa essere costantemente toccate, chiamate, coinvolte. Tra pappe, giochi, pianti e coccole, il corpo non è più solo proprio, ma diventa uno spazio di condivisione con i propri figli. Alla fine della giornata, sentirsi "esaurite" dal contatto fisico è pertanto una condizione comune a molte madri. Ed è proprio da questa sensazione, così comune ma poco raccontata, che nasce una formula diventata virale sui social. A inventarla è Maddie Muhs, madre di due bambini piccoli, che ha trovato un modo ironico e spietatamente realistico per spiegare ai partner perché il desiderio sessuale, a fine giornata, spesso è semplicemente assente: una formula (quasi) scientifica per calcolare il desiderio.

La formula della libido

La "formula della libido materna" ideata da Maddie ha sembra, almeno all'apparenza, un’equazione che non sfigurerebbe sulle lavagne di qualsiasi liceo. A ben guardare però, l'ironica trovata racconta molto più della quotidianità delle madri che di aridi numeri. Il calcolo illustrato da Maddie è il seguente:

(Ore di sonno + Pasti veri consumati da seduta) x Supporto del partner ÷ Numero di commenti irritanti — Numero di volte in cui è stata toccata dai figli = Libido della mamma.

Un’equazione ironica ma tremendamente veritiera, che mostra quanto il desiderio sessuale femminile sia spesso influenzato da fattori pratici, emotivi e relazionali.

Una giornata tipo: perché spesso "non c’è trippa per gatti"

Nel video virale pubblicato su Instagram, Maddie ha applicato la sua stessa formula a una giornata in cui ha dormito otto ore, mangiato tre pasti regolari e ricevuto aiuto dal marito, che si è occupato di prendere i bambini a scuola e di fare il bagnetto. Ma tra due commenti irritanti e mille "contatti" da parte dei figli. Il risultato ottenuto non lascia adito a troppe interpretazioni: "Non c'è nemmeno una chance che abbia voglia", ha concluso la donna.

Anche quando il partner è presente e collaborativo, le madri si ritrovano spesso svuotate, sia nel corpo che nella mente, a causa delle continue richieste della quotidianità. Il carico mentale legato alla gestione della casa, dei figli, degli orari e delle esigenze emotive di tutti grava ancora in larga parte sulle donne. In questo contesto, non sorprende che il desiderio faccia fatica ad affiorare. Per molte, la vera seduzione non passa da frasi dolci o regali, ma da gesti concreti: un partner che partecipa davvero alla vita domestica e genitoriale può risultare molto più attraente di qualsiasi cena a lume di candela.

Tra risate, critiche e consapevolezza

Il video ha suscitato grande empatia tra molte donne, che si sono sentite comprese. Alcuni hanno anche suggerito di aggiungere variabili come "quanto tempo ci mette il marito in bagno". Non sono mancati però commenti critici, soprattutto da parte di uomini che hanno letto nel video un rifiuto generalizzato del dovere coniugale. Ma Maddie non si lascia scoraggiare: il suo obiettivo non è certo dividere, ma aprire un dialogo sincero su dinamiche troppo spesso taciute. "Sono fortunata a stare con qualcuno che capisce davvero", ha detto riferendosi al marito, che ha accolto la “formula” con ironia e partecipazione.