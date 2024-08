Da che età i bambini possono guidare una bicicletta elettrica? I suggerimenti per utilizzarle in sicurezza

video suggerito

Le biciclette elettriche sono molto utilizzate dalle famiglie, i minori possono utilizzarle su strada dai 14 anni in su, diversa è la situazione se si muovono su terreno privato. Ecco i suggerimenti dei pediatri per utilizzarle in sicurezza.

A cura di Sophia Crotti

Durante l’estate spesso accade di muoversi nei luoghi di villeggiatura con le biciclette elettriche che la città o l’albergo dove ci si trova danno in dotazione alla famiglia.

Bisogna ricordare però che alcune tipologie di questi mezzi possono raggiungere anche i 45 km/h e che hanno regole di sicurezza ben precise che ragazzi e genitori non possono proprio trascurare.

Le regole di sicurezza per i bambini che usano un' e-bike

Dopo il recente incidente in strada del figlio ventenne di Angelina Jolie e Brad Pitt si è tornati a parlare di e-bike, mezzi ormai diffusi in quasi tutto il Paese, che vengono scelti dalle famiglie soprattutto per visitare le città in cui si trovano in vacanza.

Si tratta però di biciclette dotate di motore o pedalata assistita, e che vanno dunque fatte guidare solo da ragazzi di età superiore ai 14 anni, sotto la supervisione dei genitori e senza mai dimenticare le seguenti accortezze:

Utilizzo del casco: come specifica il dottor McDonough alle pagine di Parents, i caschi non sono un’opzione ma l’unica scelta quando si usano le biciclette elettriche. “I bimbi devono scegliere dei caschi che stiano loro perfettamente e che siano omologati”. Inoltre ogni anno va ricontrollato il casco dei bimbi per capire se è ancora in condizioni ottimali.

come specifica il dottor McDonough alle pagine di Parents, i caschi non sono un’opzione ma l’unica scelta quando si usano le biciclette elettriche. “I bimbi devono scegliere dei caschi che stiano loro perfettamente e che siano omologati”. Inoltre ogni anno va ricontrollato il casco dei bimbi per capire se è ancora in condizioni ottimali. Indossare una pettorina o degli indumenti dai colori vivaci: soprattutto se si gira di notte, per essere sempre visibili agli automobilisti.

soprattutto se si gira di notte, per essere sempre visibili agli automobilisti. Conoscere le regole della strada: per la legge italiana l’età minima di utilizzo dell'e-bike su strada da parte dei minori è 14 anni , la cosa importante, però è che i bambini conoscano le regole della strada, prestino attenzione al traffico e sappiano prevedere e reagire prontamente in caso di una mossa azzardata da parte degli altri. Secondo l’American Association of Pediatrics è molto importante che i bimbi e i ragazzi, prima di diventare ciclisti, siano ottimi pedoni e sappiano come muoversi sulla strada.

per la legge italiana l’età minima di utilizzo dell'e-bike su strada da parte dei , la cosa importante, però è che i bambini conoscano le regole della strada, prestino attenzione al traffico e sappiano prevedere e reagire prontamente in caso di una mossa azzardata da parte degli altri. Secondo l’American Association of Pediatrics è molto importante che i bimbi e i ragazzi, prima di diventare ciclisti, siano ottimi pedoni e sappiano come muoversi sulla strada. Stare attenti al rischio di surriscaldamento del motore: i motori delle biciclette elettriche potrebbero potenzialmente prendere fuoco ed è quindi corretto.

i motori delle biciclette elettriche potrebbero potenzialmente prendere fuoco ed è quindi corretto. Fare attenzione al peso del mezzo: le biciclette elettriche sono spesso molto pesanti, bisogna curarsi che i ragazzi riescano a rimanere in piedi e fermi con le biciclette.

I benefici dei viaggi in bicicletta per i bambini

Una volta rispettate tutte le accortezze, per i bambini muoversi in bici durante l’estate è una fonte di enormi benefici, come spiega la pediatra Gallucci alle pagine di Parents:

permettono ai bimbi di fare esercizio fisico: anche se la bici è elettrica o con la pedalata assistita, muoversi in bici permette ai piccoli di tenersi in movimento.

anche se la bici è elettrica o con la pedalata assistita, muoversi in bici permette ai piccoli di tenersi in movimento. il loro corpo produce più vitamina D : i piccoli vanno equipaggiati con la crema solare, ma i raggi che incontrano la loro pelle mentre scorrazzano in bici permettono al loro corpo di produrre vitamina D.

: i piccoli vanno equipaggiati con la crema solare, ma i raggi che incontrano la loro pelle mentre scorrazzano in bici permettono al loro corpo di produrre vitamina D. rendono il bimbo più autonomo: le bici elettriche permettono ai bambini di coprire lunghe distanze, un lungo tragitto seppur a fianco dei genitori permette al bimbo di cimentarsi con le regole della strada e di sentirsi più indipendenti.