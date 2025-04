video suggerito

Cos'è un divorzio silenzioso e quali sono i segnali che sta avvenendo nella tua famiglia, secondo la terapeuta Il divorzio silenzioso è una forma di allontanamento dal partner per il quale non si prova più alcuna attrazione mentale e fisica ma che si decide di non lasciare, spinti da preoccupazioni esterne, come il timore di fare del male ai figli o la paura di non farcela economicamente ad affrontare la vita da soli.

A cura di Sophia Crotti

"Un divano e due telefoni, è la tomba dell'amore. Ce l'ha detto anche un dottore" con queste parole semplici il duo dei Coma_Cose ha portato a Sanremo con la sua "Cuoricini" le difficoltà delle coppie moderne, a volte troppo distratte dagli schermi, per rendersi conto di cosa sta accadendo alla loro relazione.

Non si può di certo imputare in toto alla tecnologia la colpa di un amore che a poco a poco va sgretolandosi, senza che per esempio due genitori, che si convincono per abitudine o per evitare di causare dei traumi nei figli a rimanere insieme, si rendano conto che l'abitudine a dormire in due camere separate o a non affrontare più insieme le difficoltà quotidiane, sia a tutti gli effetti quello che potremmo chiamare un divorzio silenzioso.

Il divorzio silenzioso: di cosa si tratta

Nessun piatto che vola a terra o lite furibonda, ma una relazione che giorno dopo giorno, consunta dalla monotonia e dai silenzi a tavola, si sfalda. Ecco cos'è un divorzio silenzioso, che serpeggia tra le mura di casa senza che nessuno abbia davvero il coraggio di chiamarlo con il suo nome.

Stephanie Moir, consulente per la salute mentale, alle pagine della CNN ha cercato di spiegare questo fenomeno: "Il divorzio tacito si verifica quando sulla carta si è ancora sposati, ma emotivamente, mentalmente e fisicamente non si è più in alcun modo legati al proprio coniuge". I due spesso finiscono per non dormire più insieme, appigliandosi a scuse come la difficoltà a prendere sonno nel contesto di camera propria, o la necessità di stare con i bimbi per farli addormentare e per non concedersi nemmeno un pasto insieme e non affrontare alcun problema insorga in famiglia.

Secondo l'esperta le coppie di genitori sanno bene di non amarsi più, ma si convincono che la soluzione migliore è rimanere insieme comunque, per la falsa credenza secondo cui, divorziando, farebbero del male ai figli, oppure per questioni di carattere economico. Non è più il sentimento che dunque tiene insieme la famiglia ma la preoccupazione di non farcela, ciascuno nella propria casa con la propria vita. "É una situazione frustrante e molto isolante, dal momento che a differenza di un divorzio o di una separazione spesso ciascun membro della coppia, chiuso nel suo silenzio, vive questi sentimenti da solo".

I segnali che stai vivendo un divorzio silenzioso

Alcuni segnali del divorzio silenzioso sono lampanti, altri finiscono nel calderone del "stiamo insieme da tanto, non abbiamo bisogno più di fare certe cose". Moir ha elencato alcune condotte che però, secondo lei, non lasciano alcun dubbio che, anche nella propria casa, vi sia una separazione tacita tra mamma e papà.

Non avere più obiettivi condivisi , né di vita che personali da raccontarsi a tavola

, né di vita che personali da raccontarsi a tavola Preferire fare delle vacanze separate che insieme

Non presentarsi più insieme ad alcun evento sociale, come i compleanni di amici propri o dei figli.

Assenza di intimità fisica con il partner , si sbuffa all'idea di un rapporto sessuale o qualsiasi gesto di affetto che prima per la coppia era la norma.

, si sbuffa all'idea di un rapporto sessuale o qualsiasi gesto di affetto che prima per la coppia era la norma. Sentirsi coinquilini e non più partner romantici

Sentirsi solo la mamma o il papà dei propri figli.

Non sempre, però, non dormire insieme è sintomo di una relazione che sta sfumando, esiste infatti lo sleep divorce, la tendenza a riposare in camere separate perché per esempio uno dei due membri della coppia russa, avendo cura però di ritagliarsi dei momenti di intimità.

Il silenzio spaventoso che si instaura in famiglia

Spesso si ha la convinzione che la relazione non funzioni quando è altamente conflittuale, lo psicologo Justin Ho ha spiegato però alle pagine della CNN che le discussioni in famiglia hanno invece sempre uno scopo. "Lo scontro che può sembrare disfunzionale è solo il sintomo di un momento in cui non si è sulla stessa lunghezza d'onda ma si vuole mostrare comunque al partner dove il proprio pensiero sta portando".

In molte coppie, invece, secondo Ho, quando subentra il silenzio, con esso si manifesta una forma di disinteresse. "Magari ci si confronta ancora per scegliere cosa cucinare a cena ma si smette di farlo quando vi sono problemi importanti ed evidenti".Di conseguenza entrambi i membri della coppia accumulano risentimento e i figli, che non rimangono solo spettatori di questo silenzio, potrebbero sentirsi trascurati o in dovere di schierarsi con l'uno o l'altro genitore.

La soluzione secondo Ho è, quando i silenzi e il risentimento nei confronti del partner, del suo rapporto con i suoceri, delle preoccupazioni finanziarie, diventano troppo negativi, è rivolgersi a un terapista coppia, non tanto per salvare a tutti i costi la relazione, quanto più per avere gli strumenti per decidere cosa fare, ricordando che i figli hanno bisogno di genitori sereni, non che si ignorino "per il bene dei bambini" silenziosamente tra le mura di casa.