video suggerito

Otto segnali che stai crescendo un bambino felice, secondo gli psicologi Siamo sicuri che i bambini felici siano solo quelli che non fanno che sorridere e scoppiare in fragorose risate? Secondo gli psicologi non è così perciò hanno delineato 8 caratteristiche dei bambini felici. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se il tuo bimbo ha spesso il broncio, sembra non sorridere mai e ha lo sguardo perso e pensieroso, non significa certo che non sia felice. A confermalo è stato un gruppo di psicologi, consapevoli che spesso l'intento ultimo dei genitori è quello di crescere bimbi sereni e realizzati, molto più che capaci, indicando alle pagine di Parents, gli otto segnali che evidenziano che li si sta crescendo felici.

1. Non ride sempre, ma quando lo fa arriva dal cuore

Non basta riempirsi la bocca di sorrisi per dirsi felici, ma manifestare quella gioia con tutto il corpo. Secondo la psichiatra infantile Katy Hopkins i bimbi felici non sono quelli che sghignazzano dopo una battuta, ma quelli che nella quotidianità esprimono la loro gioia con tutto il corpo, aprendo le braccia, ridendo di gusto, abbracciando. "Fate caso alla loro spontaneità nell'aprire il proprio corpo quando sono davvero felici" ha spiegato l'esperto.

2. È curioso e aperto agli altri

Un bimbo che gioca e lo fa volentieri con nuovi amici e compagni di classe, secondo Hopkins è davvero felice. "Giocando i bambini dimostrano la loro gioia nello stare al mondo e nel voler conoscere la realtà che li circonda". L'esperto invita i genitori e gli insegnanti a fare caso al fatto che il bimbo ponga o meno domande su ciò che accade nella quotidianità: "Se un bimbo mostra interesse per l'ambiente circostante potete stare certi che si sente sicuro e felice anche se non sorride sempre ma dimostra tutte le altre emozioni".

3. Costruisce tante relazioni di amicizia

Aver voglia di fare amicizia e di mantenere quei rapporti saldi è sintomo di un forte benessere da parte del bambino e di espressione della sua felicità. "Se un bimbo è felice si getta nel gioco, è fantasioso, ama giocare con gli altri e inventare e condividere nuove regole – spiega lo psicologo Brandy Schumann – se è più introverso non è certo meno felice, amerà solo giocare con una cerchia più ristretta di amici" ha concluso.

4. Si dimostra sicuro e indipendente

Un bambino felice non cerca di continuo l'approvazione da parte del gruppo dei pari o da parte dei suoi genitori. "Se il bimbo vi coinvolge per raccontarvi le sue avventure e i suoi traguardi allora è felice, se invece tende a vantarsi o a chiedere in maniera ossessiva la vostra opinione, potrebbe segnalare invece di non stare molto bene con se stesso" spiega la terapista Rachel Goldberg. L'esperta evidenzia come anche la voglia di conoscere sia sintomo di sicurezza, perché una volta ottenute le conferme che la sua curiosità cerca il piccolo agirà da solo.

5. Conduce uno stile di vita sano

Per essere davvero felice al bimbo sono necessari una dieta sana, fatta anche di frutta e verdura o delle giuste integrazioni se si opta per una dieta vegetariana. Non può mancare, poi, il quantitativo adeguato delle ore di sonno, in base all'età. "Salute mentale e fisica sono strettamente connesse a tutte le età" spiega Hopkins.

6. Celebra i successi degli altri e dimostra gratitudine

Secondo Goldberg, questo atteggiamento è riscontrabile tra i fratelli soprattutto, se riescono ad essere felici l'uno per la gioia dell'altro o per il raggiungimento di un qualche traguardo, significa allora che sono davvero felici. "Non significa certo che non si debbano interrogare sulla propria situazione, guardando gli altri gioire, ma neanche sentirsi immediatamente delusi se l'amico o il fratello ha vinto una partita che lui con la sua squadra non riesce a vincere". Questa visione positiva del mondo che li circonda porta poi i bambini felici, secondo gli psicologi, ad essere davvero grati per quanto accade loro nella vita.

7. È resiliente

La resilienza, ossia la capacità di non abbattersi dinnanzi alle difficoltà della vita, ma anzi di fronteggiarle, è sintomo di felicità secondo gli psicologi: "Solo un bambino felice si riprende dinnanzi alle avversità, perché non vede l'ora di tornare ad essere, come sempre, sereno e spensierato" afferma Barot.

8. Non manca a nessun impegno

Essere felici e sicuri di sé significa anche saper dire di no ad un amico che propone di giocare insieme nel pomeriggio, perché non si può mancare all'allenamento con la squadra di basket. Scegliere oltre che essere sintomo di maturità lo è anche della felicità di sapere di essere circondato da relazioni vere e durature che non mutano con il rifiuto di fare qualcosa.