Dieta vegana o vegetariana per i bambini sì o no? L'esperta: "Meno carne farebbe bene a tutti" Si possono sottoporre i bimbi ad alimentazione vegana o vegetariana? Secondo la nutrizionista sì, a patto che la dieta sia varia, integrata con la B12 e che, soprattutto, piaccia al bambino.

Intervista a Dott.ssa Claudia Veronica Carletti Dietista pediatrica clinica, ricercatrice sanitaria e nutrizionista di sanità pubblica presso l'Ospedale Burlo Garofolo

A cura di Sophia Crotti

La notizia dell'influencer russo che ha lasciato morire di fame il figlio di appena un mese, a causa di una dieta improvvisata, ha dato il via a diverse domande sull’alimentazione vegetariana e vegana per bambini. Va detto che l’uomo, un filosofo russo, aveva deciso che suo figlio si sarebbe nutrito solo di energia solare, facendolo così morire di fame, dopo averlo sottoposto ad una dieta ben diversa da quella vegana o vegetariana di cui parlava online.

Abbiamo chiesto a Claudia Veronica Carletti, nutrizionista che opera presso l'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, di dirci se un’alimentazione vegana o vegetariana è applicabile anche per i bambini, quando dal latte e dalle pappe passano ai cibi solidi, e quali accortezze vanno rispettate.

Claudia Veronica Carletti (dietista, ricercatrice e nutrizionista)

Un genitore può nutrire suo figlio con una dieta vegana o vegetariana?

Sì se ben integrate. Ovviamente le due diete si differenziano, se la vegetariana potrebbe non aver bisogno di integrazioni, quella vegana invece necessita per forza che bimbi o adulti integrino la vitamina B12. Poi è molto importante che la dieta sia sana, ricca di micro e macro nutrienti, carboidrati, proteine, verdure, che per integrare i grassi si utilizzino semi e frutta secca.

Si può iniziare con diete di questo tipo sin dallo svezzamento?

Certo, sin da quando si introducono nella dieta del bambino cibi solidi, quindi già nel periodo in cui il piccolo oltre al latte, assume l’alimentazione complementare.

Bisogna seguire delle accortezze?

A prescindere dal tipo di nutrimento che si scelga per il proprio bambino, non si può prescindere da un tipo di alimentazione responsiva, ossia che metta al centro l'osservazione di come il bambino risponde. Soprattutto quando il genitore decide che il piccolo è pronto ad iniziare a mangiare cibi solidi, deve osservare se il bimbo è pronto, se non apre la bocca, non mastica evidentemente non lo è e non va forzato. Poi ovviamente bisogna essere preparati, ma generalmente i genitori che decidono di alimentare i propri figli con dieta vegana o vegetariana lo fanno perché già loro stessi seguono questa dieta e quindi sono già formati sui livelli nutrizionali di queste alimentazione. Se così non fosse è molto importante avere un confronto con dietisti e nutrizionisti formati in questo campo, perché ci sono un po’ di regole da seguire.

Legandoci al caso di cronaca della dieta solare, cosa pensa di queste diete improvvisate alle quali vengono sottoposti i bambini?

La dieta che quest'uomo ha fatto fare a suo figlio non c'entra nulla con quella vegana o vegetariana e in generale le diete improvvisate sono molto rischiose per i bambini. Ci tengo a dire che però si può far male ai bambini anche con l'alimentazione onnivora, eccedendo con alimenti molto grassi come junk food, o con i cibi zuccherati, abbiamo tanti bambini che mangiano dieta onnivora e mostrano percentuali di obesità pericolose. Le conoscenze sono fondamentali in tutte le diete insomma, se non si vuole fare del male ai bambini.

Quali sono le regole che chi decide per i figli una dieta priva di carne, deve seguire?

La cosa importante è offrire diverse fonti proteiche, seppur vegetali come i legumi, durante ogni pasto. Oppure i bimbi devono assumere tofu o seitan, ricchi di proteine vegetali, è importante anche inserire sempre una fonte di carboidrati, riso, pasta, verdura.

C’è qualcosa che bisogna limitare nella dieta vegetariana o vegana per i bambini?

La cosa più importante all’inizio, nell’alimentazione dei bambini soprattutto, è evitare di esagerare con gli alimenti integrali come pasta integrale o riso integrale, perché l’integrale riduce l’assorbimento dei micronutrienti.

I bambini sottoposti a queste diete crescono al pari degli altri bambini?

Io vedo nell'ambulatorio molti bambini nutriti con alimentazione vegana o vegetariana e sono bambini formatissimi dal punto di vista alimentare. Spesso però chi opta per queste diete viene spesso additato come estremista, ma in realtà la letteratura scientifica si sta muovendo in questo senso, invitando tutti a ridurre le proteine animali. Sono diete salutari che permettono ai bambini di crescere esattamente come gli altri.

E se il bambino crescendo decidesse di integrare la carne alla sua dieta, potrebbe?

Certo, non ci sarebbero problemi. Innanzitutto perché il bambino, come tutti gli esseri umani, è onnivoro, in secondo luogo perché le proteine di cui si è già nutrito con alimentazione vegana e vegetariana sono le stesse della carne, semplicemente ad essere diversa è la fonte. Quindi tornare alla dieta onnivora non gli creerebbe alcun problema.

Le scuole dovrebbero introdurre diete vegetali nelle mense?

Sì, perché una dieta con meno prodotti animali sarebbe un vantaggio per tutti, è importante che i bimbi anche nei servizi di ristorazione scolastica mangino la carne rossa una sola volta a settimana, così come il pesce, più concessa è la carne bianca e bisogna abbondare con frutta e verdura. Poi più si varia meglio è.

