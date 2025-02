video suggerito

Quali sono i giorni peggiori per festeggiare il compleanno di un bambino secondo i genitori? Un sondaggio lo rivela Esistono, secondo i genitori, dei giorni più sfortunati per festeggiare il proprio compleanno. Alcuni giorni, infatti o legati a ricordi tristi o a vacanze e ricorrenze portano le famiglie a non propendere per organizzare una festa per i piccoli o portare i propri bambini al compleanno di un amico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il compleanno dei bambini è un momento tanto gioioso e di festa, quanto delicato. I genitori potrebbero voler realizzare degli eventi esagerati, perdendo di vista la bellezza di un'occasione per mettere al centro i più piccoli.

Al contempo, come fin troppo spesso accade, alla festa di compleanno del bimbo potrebbe non presentarsi nessuno. Un sondaggio svolto dalla testata Parents su 57 genitori, a tal proposito, ha rivelato che seppur tutti dovrebbero impegnarsi a non lasciare che i più piccoli spengano le candeline da soli, esistono delle date più "sfortunate in cui nascere".

I giorni peggiori in cui festeggiare il proprio compleanno

57 genitori da dietro un pc, reduci da diverse festicciole dei compagni di classe dei propri figli, sono riusciti a decretare le date peggiori per compiere gli anni. Si tratta di date non strategicamente disposte sul calendario, durante le quali spesso i bambini sono in vacanza con le famiglie o impegnati in attività che non permettono loro di essere presenti alle feste dei compagni di classe. Ecco l'elenco dei giorni più terribili, secondo i genitori, per festeggiare il proprio compleanno:

Il giorno di Natale: il 18% degli intervistati concorda nel dire che il giorno peggiore per compiere gli anni è il 25 dicembre . I motivi sono innanzitutto i preparativi in corso per una festa che molti festeggiano in famiglia e in secondo luogo il fatto che chi nasce a Natale potrebbe sentirsi trascurato, perché non avrà mai un doppio regalo e un momento per sé.

il 18% degli intervistati concorda nel dire che il giorno peggiore per compiere gli anni è . I motivi sono innanzitutto i preparativi in corso per una festa che molti festeggiano in famiglia e in secondo luogo il fatto che chi nasce a Natale potrebbe sentirsi trascurato, perché non avrà mai un doppio regalo e un momento per sé. Le vacanze di Natale: il 17% degli intervistati ritiene invece che il momento peggiore per festeggiare il compleanno sia nelle due settimane comprese tra Santo Stefano e l'Epifania. I motivi secondo i genitori sono i più svariati, dal fatto che le famiglie sono ancora in vacanza a quello che tra festeggiamenti e regali i soldi per farne dei nuovi sono davvero pochi o inesistenti.

il 17% degli intervistati ritiene invece che il momento peggiore per festeggiare il compleanno sia nelle due settimane comprese tra Santo Stefano e l'Epifania. I motivi secondo i genitori sono i più svariati, dal fatto che le famiglie sono ancora in vacanza a quello che tra festeggiamenti e regali i soldi per farne dei nuovi sono davvero pochi o inesistenti. Le vacanze estive: a pari merito con il Natale, i bimbi nati tra fine giugno e inizio settembre sanno bene che avranno ben pochi amichetti a fianco a loro nel giorno più bello, poiché tutti sono al mare o in montagna. Dunque è forse meglio spostare la festa a metà settembre, quando si tornerà a scuola.

a pari merito con il Natale, i bimbi nati sanno bene che avranno ben pochi amichetti a fianco a loro nel giorno più bello, poiché tutti sono al mare o in montagna. Dunque è forse meglio spostare la festa a metà settembre, quando si tornerà a scuola. La settimana prima di Natale : renne, strenne e Babbo Natale, sembrano proprio non riuscire a conciliarsi con i compleanni dei bambini. Il 15% dei genitori ritiene che anche i giorni prima del 25 dicembre siano intoccabili. Si tratta di un periodo molto stressante per i genitori, fatto di saggi, recite e regali da cercare in ogni dove, mal si concilia il compleanno di un bimbo con queste scadenze.

: renne, strenne e Babbo Natale, sembrano proprio non riuscire a conciliarsi con i compleanni dei bambini. Il 15% dei genitori ritiene che anche siano intoccabili. Si tratta di un periodo molto stressante per i genitori, fatto di saggi, recite e regali da cercare in ogni dove, mal si concilia il compleanno di un bimbo con queste scadenze. Un giorno di lutto nazionale: il 10% dei genitori è convinto che un giorno triste come l'11 settembre o una qualsiasi giornata di lutto nazionale non sia l'ideale per festeggiare un compleanno, poiché suscita in molti ricordi negativi e dunque rischia di convincere i bambini che nonostante sia il giorno della loro nascita, chi sta loro intorno non sia davvero felice.

il 10% dei genitori è convinto che un giorno triste come l'11 settembre o una qualsiasi giornata di lutto nazionale non sia l'ideale per festeggiare un compleanno, poiché suscita in molti ricordi negativi e dunque rischia di convincere i bambini che nonostante sia il giorno della loro nascita, chi sta loro intorno non sia davvero felice. Il 29 febbraio : il 7% dei genitori è convinto che nascere in un anno bisestile non sia affatto positivo per i bambini dal momento che possono dedicarsi un giorno per sé, che cada realmente quando sono nati, una volta ogni 4 anni.

: il 7% dei genitori è convinto che nascere in un anno bisestile non sia affatto positivo per i bambini dal momento che possono dedicarsi un giorno per sé, che cada realmente quando sono nati, una volta ogni 4 anni. San Valentino: per il 7% dei genitori che un bimbo festeggi il proprio compleanno durante la festa degli innamorati non è l'ideale perché a scuola sarà costretto a concentrarsi su lavoretti e poesie per la festa, dimenticando i motivi del compleanno.

per il 7% dei genitori che un bimbo festeggi il proprio compleanno durante la festa degli innamorati non è l'ideale perché a scuola sarà costretto a concentrarsi su lavoretti e poesie per la festa, dimenticando i motivi del compleanno. Il giorno di un trauma personale: per il 6% dei genitori il giorno della morte di un parente, di un brutto incidente o di un evento catastrofico che ha rovinato la vita a molte persone è il giorno peggiore per festeggiare. La psicologa Koslowitz alle pagine di Parents afferma: "Il corpo rilascia degli ormoni tipici delle situazioni di stress e ansia quando si avvicina la ricorrenza di un evento traumatico".

per il 6% dei genitori il giorno della morte di un parente, di un brutto incidente o di un evento catastrofico che ha rovinato la vita a molte persone è il giorno peggiore per festeggiare. La psicologa Koslowitz alle pagine di Parents afferma: "Il corpo rilascia degli ormoni tipici delle situazioni di stress e ansia quando si avvicina la ricorrenza di un evento traumatico". 1 di aprile: Per il 3% dei genitori non c'è data peggiore che il pesce d'aprile per festeggiare i compleanni, perché il piccolo festeggiato si sentirà chiedere in continuazione se il suo compleanno cade davvero quel giorno o se si tratta di uno scherzo.

Tutti i bambini meritano una festa

Il fatto che i giorni emersi dal sondaggio tra i genitori siano i peggiori per un compleanno, non significa certo che i piccoli nati in quelle date non siano meritevoli dell'affetto e delle attenzioni di una festa di compleanno. La terapista Nicole Herway invita dunque i genitori a realizzare per il proprio bambino una giornata a tema, a prescindere dalla data e dalla ricorrenza. "Curate il menù, inserendo il suo piatto preferito, cercate di mantenervi positivi anche se quel giorno vi ricorda un evento triste e concedete ai piccoli di rifesteggiare, se lo desiderano, il compleanno in un altro momento", ha concluso l'esperta.