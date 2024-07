video suggerito

Come funzionano i dispositivi anti-abbandono in auto e cosa dice la legge I dispositivi anti-abbandono sono progettati per rilevare la presenza del bambino sul seggiolino e avvisare l’adulto in modo che non lo dimentichi in auto. Tali congegni possono essere accessori o integrati nei sedili e dal 2020 sono obbligatori per legge in caso di trasporto di minori di 4 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I dispositivi anti-abbandono per bambini sono progettati per prevenire il rischio di dimenticare i bambini in auto, una situazione che, come dimostrato dalla recente tragedia accaduta in provincia di Venezia, può risultare molto pericolosa soprattutto durante le stagioni calde.

A causa del rivestimento in lamiera, le automobili esposte al sole tendono infatti a surriscaldarsi molto velocemente e come ricorda il Ministero della Salute, la temperatura interna dell'abitacolo può superare rapidamente i 40ºC anche nelle giornate più miti.

Nei torridi mesi estivi poi, il caldo diventa ancora più opprimente e bastano davvero poche decine di minuti per causare scompensi (o peggio) a un bambino piccolo, il cui sistema di termoregolazione non è ancora del tutto sviluppato.

Per tali ragioni, dal marzo 2020 in Italia l'uso di simili dispositivi è obbligatorio per tutti gli adulti che trasportano sul proprio veicolo minori di 4 anni. Chi non si dota dell'adeguata strumentazione non solo mette in pericolo la salute dei piccoli – esponendoli al rischio della fatale "sindrome del bambino dimenticato" (Forgotten Baby Syndrome) – ma va incontro alla decurtazione di 5 punti sulla patente e sanzioni amministrative che possono andare dagli 83 ai 333 euro.

Come funzionano i dispositivi anti-abbandono

I dispositivi anti-abbandono possono essere integrati nei seggiolini auto o utilizzati come accessori aggiuntivi.

Nel primo caso il seggiolino auto viene venduto già munito di sensori interni che rilevano la presenza del bambino. Questi sensori sono generalmente collegati a un'unità di controllo che avvisa il conducente attraverso segnali acustici o allarmi sullo smartphone.

Gli accessori aggiuntivi, invece, possono essere cuscinetti da posizionare sul seggiolino, clip da attaccare alla cintura di sicurezza, o piccoli sensori che si posizionano nel seggiolino. Tutti questi congegni si collegano poi via Bluetooth (o altre tecnologie wireless) con lo smartphone del genitore o un ricettore da applicare all'accendisigari dell'auto, così da segnalare la presenza del bambino sul seggiolino in caso di allontanamento.

Come rilevano la presenza del bambino

I dispositivi anti-abbandono possono seguire diversi meccanismi di funzionamento.

Rilevamento del peso: i cuscinetti con sensori di peso rilevano la pressione esercitata dal bambino seduto nel seggiolino. Quando il peso viene rilevato e il veicolo viene spento, il dispositivo invia un avviso se il bambino non viene rimosso.

i cuscinetti con sensori di peso rilevano la pressione esercitata dal bambino seduto nel seggiolino. Quando il peso viene rilevato e il veicolo viene spento, il dispositivo invia un avviso se il bambino non viene rimosso. Sensori di movimento : alcuni dispositivi utilizzano sensori di movimento agganciati alle cinture di sicurezza o allo schienale per rilevare la presenza del bambino. Se viene rilevato movimento e il veicolo viene spento, viene inviato un avviso.

: alcuni dispositivi utilizzano sensori di movimento agganciati alle cinture di sicurezza o allo schienale per rilevare la presenza del bambino. Se viene rilevato movimento e il veicolo viene spento, viene inviato un avviso. Sensori di temperatura: questi sensori monitorano la temperatura all'interno del veicolo. Se la temperatura raggiunge livelli pericolosi e il bambino è ancora presente, viene inviato un avviso.

Come viene avvertito il genitore

I dispositivi anti-abbandono sono dotati di allarmi sonori e visivi che si attivano quando il veicolo viene spento e il bambino è ancora nel seggiolino.

Questi allarmi sono progettati per emettere impulsi abbastanza forti da attirare l'attenzione immediata del genitore e possono funzionare tramite dispositivi installati sull'auto o messaggi d'emergenza inviati direttamente sullo smartphone dell'adulto.