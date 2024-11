Come funzionano gli assegni di mantenimento per una coppia separata? Il parere della giurista

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Ambra Angiolini sul suo profilo Instagram, rispondendo ad un'hater che l’accusava di essere in lite con l’ex marito Francesco Renga e di aver sempre ricevuto da lui un assegno di mantenimento ha prontamente risposto non solo di andare d'amore e d'accordo con l'ex coniuge ma anche di non aver mai ricevuto alcun assegno di mantenimento da lui.

Abbiamo chiesto alla giurista Ida Parisi, avvocata specializzata in Diritto di Famiglia e Procreazione Medicalmente Assistita di spiegarci di cosa si tratta quando si parla di assegno di mantenimento in caso di divorzio e perché questo in alcuni contesti venga rifiutato.

Ida Parisi (Avvocato, Diritto di Famiglia e (PMA) Procreazione Medicalmente Assistita)

L'assegno di mantenimento per il coniuge in caso di separazione

Recentemente Ambra Angiolini ha risposto al commento di un hater che commentando una foto sul suo profilo Instagram l'ha accusata di essere in lite con l'ex marito Francesco Renga, da cui è separata dal 2015. La donna ha dunque prontamente risposto: "Non ci siamo fatti mai la guerra, non ricevo assegni di mantenimento, abbiamo scelto di non stare più insieme e ci rispettiamo. Lei sa cosa significa realmente la parola ‘pace'? È quel diritto che tutti stiamo invocando, ma che nessuno riesci a mettere in pratica nelle proprie vite".

La dottoressa Ida Parisi, avvocata specializzata in diritto di famiglia ha spiegato a Fanpage.it di cosa sia l'assegno di mantenimento: "Parliamo di una somma che il coniuge economicamente più forte versa all'altro, in alcuni casi, per garantirgli un sostegno economico dopo la fine della relazione". La giurista specifica poi che l'ammontare della somma viene stabilito dal giudice che si trova a valutare alcuni elementi: "Il patrimonio, i redditi e la durata del matrimonio".

Se però cambiano le condizioni economiche o personali di chi lo riceve, spiega Parisi, può essere oggetto di modifica o di resa. "L'assegno di mantenimento, poi, può essere anche oggetto di accordo tra le parti, in caso di separazione consensuale" conclude lei.

Nel caso specifico di Angiolini, la showgirl spiega poi di non aver mai ricevuto alcun mantenimento da parte del marito Renga. L'avvocata Parisi spiega infatti che in ogni caso ciascuno dei due coniugi è libero di rinunciare all'assegno di mantenimento: "Il coniuge può rinunciare all'assegno di mantenimento per sé, solo in modo esplicito e nelle giuste sedi". I due coniugi, infatti, in sede di separazione consensuale possono accordarsi affinché non venga corrisposto alcun assegno di mantenimento: "Questo accordo deve tuttavia essere formalizzato e omologato dal giudice".