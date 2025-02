video suggerito

Bimba sente la voce del papà per la prima volta, grazie all'apparecchio acustico: "Un'emozione indescrivibile" La piccola Charlie a causa di una malattia genetica non era in grado di sentire la voce dei suoi genitori, ma l'esito positivo di un intervento le ha reso possibile ascoltare per la prima volta quella dolce melodia. "È stata un'emozione indescrivibile" hanno commentato i suoi genitori.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Facebook di UMass Memorial Medical Center

La voce della mamma è la prima melodia, insieme al suo battito cardiaco, che i bebé ascoltano direttamente dal grembo materno in cui si trovano. Ritrovare quello stesso suono, meno ovattato, una volta venuti al mondo, insieme alla voce del papà, permette loro di vivere sulla terra ferma la serenità e tranquillità che vivevano nel pancione della mamma. Un recente studio spiega infatti che l'esperienza prenatale del suono del timbro materno prepara i neuroni del cervello del bimbo a immagazzinare le informazioni vocali. Per la piccola Charlie, bimba di 10 mesi di Worcester, però, ascoltare per la prima volta la voce della sua mamma e del suo papà è stato molto più emozionante che per i suoi coetanei.

La storia della piccola Charlie che non riusciva a sentire la voce della mamma

La piccola Charlie è affetta da una sindrome genetica rara, la malattia di Usher. A causa della sua condizione la bambina ha una sordità neurosensoriale e durante la sua esistenza perderà a poco a poco la vista. "Charlie è nata con uno stato di sordità molto avanzato, che le impediva di sentire qualsiasi rumore e che col tempo sarebbe peggiorato" ha spiegato alle pagine di cbsnews la dottoressa Divya Chari, dell'UMass Memorial Medical Center.

Il team dell'ospedale, quando la piccola ha compiuto 10 mesi ha deciso di operarla, impiantandole un apparecchio cocleare, in grado di farle sentire per la prima volta i suoni provenienti dal mondo. Così in un video, che ha commosso tutti coloro che lo hanno trovato sui propri social, si vede come la bimba, dopo l'intervento, si volti verso il papà, di cui riesce a sentire la voce per la prima volta e lo guardi sorridendo con occhi sognanti.

L'emozione per la famiglia

Sapere la propria bambina in grado di sentire le melodie, i suoni e i rumori del mondo, ha riempito di gioia i suoi genitori. "É davvero dura sapere che tua figlia combatterà giorno per giorno contro una malattia genetica, che presto le porterà via anche la vista, quindi averla vista ascoltare le nostre voci per la prima volta, grazie all'intervento è stata un'emozione indescrivibile" ha detto la mamma alla testata.

Riuscire ad avere idea delle vibrazioni e dei suoni circostanti ha permesso alla bimba, in breve, di acquisire molte competenze che prima non aveva: "In un attimo oltre che a sentire, ha imparato a gattonare e sedersi da sola, tutti gesti per i quali prima le mancava l'equilibrio". La famiglia, in accordo con i medici, ha deciso di operare la piccola per permetterle di tornare a sentire con la consapevolezza che presto la bambina perderà anche la vista. "Il fatto che oggi si emozioni ascoltando le nostre voci ci da la speranza, che quando perderà la vista, riuscirà a guardare il mondo attraverso gli altri sensi, udito compreso" ha concluso la mamma alla testata.