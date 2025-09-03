Bimba rimane sola alla festa e la madre si sfoga: “Invitati spariti, mi sento la mamma peggiore del mondo”

La madre americana ha denunciato l’episodio su TikTok: la figlia, invitata a una festa di compleanno in una pista di pattinaggio, è stata lasciata sola perché gli organizzatori hanno chiuso la sala con largo anticipo. Nessuna torta, nessun regalo, solo il vuoto. “Per mia figlia quella festa non è esistita”.

Convinta di aver lasciato la figlia in un luogo sicuro, una madre americana si è allontanata per qualche ora da una festa di compleanno per bambini, ma al suo ritorno si è trovata davanti a una scena decisamente inaspettata: la bimba era è stata lasciata da sola nella pista di pattinaggio dove si era tenuta la festa. Lauren, questo il nome della donna, ha voluto condividere l'episodio su TikTok, spiegando di essersi sentita "la peggior mamma del mondo" per aver permesso che la figlia si venisse abbandonata in quel modo.

Un'amara sorpresa

Come raccontato nel video diventato virale, Lauren aveva chiesto alla mamma che aveva organizzato l'evento se fosse possibile lasciare lì la bambina per sbrigare alcune commissioni. La risposta era stata positiva ("Assolutamente sì"), così, dopo essersi assicurata che la la festa si sarebbe conclusa intorno alle 17, la donna si era allontanata, certa che la figlia fosse in buone mani. Dopo aver sbrigato i propri impegni ed essere ritornata alla festa con un leggero anticipo rispetto a quanto preventivato, Lauren si è però trovata davanti a un locale buio e deserto: "Non c'era più nessuno, mia figlia è rimasta sola", ha raccontato. La sala con la pista di ghiaccio, che la donna aveva lasciato mentre era brulicante di ragazzini, era chiusa e degli invitati non c'era più alcuna traccia. Era rimasta solo la bambina, che aspettava Lauren da sola. Alla domanda su dove fossero gli altri, la bambina ha risposto semplicemente che "se ne erano andati".

Sconcertata, la madre ha provato a contattare la donna che aveva organizzato la festa: otto chiamate e diversi messaggi senza ricevere alcuna risposta. A quel punto si è rivolta al responsabile della pista di pattinaggio, che le ha confermato come il gruppo se ne fosse andato un'ora prima del previsto. Il racconto si è fatto ancora più amaro quando la bambina ha confidato di non aver mangiato né festeggiato. Non c'erano stati annunci per il cibo, la torta o l'apertura dei regali. In pratica, per lei la festa non c'era mai stata. "Ora mi sento la peggior madre del mondo, perché mi ero fidata di quell'altra mamma", ha confessato Lauren.

Il video condiviso da Lauren ha aperto un acceso confronto sui social. Molti utenti hanno preso le sue difese, sottolineando come sia normale lasciare i figli a un compleanno, ma impensabile che i padroni di casa se ne vadano senza assicurarsi che tutti i bambini siano stati ripresi dai genitori. "Andarsene prima che siano andati via tutti è follia!", ha commentato qualcuno. Altri hanno segnalato che il comportamento della mamma organizzatrice, che ha evitato ogni chiamata, non poteva essere un errore casuale. Non sono mancati però i pareri discordanti: qualcuno ha infatti sostenuto che, quando non si conoscono bene i genitori degli altri bambini, sarebbe più prudente restare a controllare la situazione. Altri ancora hanno espresso il desiderio di ascoltare anche la versione dell’altra mamma, convinti che ci siano dei dettagli mancanti per giustificare un comportamento altrimenti inspiegabile.