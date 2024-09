video suggerito

Bimba ricoverata in ospedale impara a cucinare insieme alla chef del reparto il suo piatto preferito Emerson h 8 anni ed è ricoverata in attesa di un trapianto di cuore, con un grande desiderio: mangiare i cetriolini sottaceto. La chef dell’Ospedale le ha insegnato a cucinarli in reparto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Credits: Child Life Services at Boston Children's Hospital

Ci sono alcuni gesti che curano, sebbene non guariscano, i malanni dei bambini e la preoccupazione dei loro genitori che li guardano tra tubi, macchinari e suoni fastidiosi, trascorrere lunghi periodi in un letto d’ospedale.

È il caso di Emerson, una bimba di 8 anni, che mentre era ricoverata presso il Boston Children's Hospital, in attesa di un trapianto al cuore, ha iniziato ad avere un desiderio: dei cetriolini sott’aceto.

La storia di Emerson e della cuoca dell’ospedale

Emerson ha 8 anni e, a differenza dei suoi coetanei, non è a scuola ma in un letto di ospedale in attesa di un trapianto di cuore che possa salvarle la vita.

Esami, preparazione pre operatoria le mettono una gran voglia di cibo salato e i cetriolini sottaceto sono per lei una vera e propria ossessione.

Come racconta la chef del Boston Children's Hospital alle pagine di Today.com, inizialmente un’infermiera dell’ospedale ha cercato di colmare questo suo desiderio tappezzando la camera della piccola di sticker a forma di cetriolini. Ma ad un certo punto alla Chef Sarah Bryce, che utilizza la sua passione per la cucina come una terapia per i piccoli pazienti, ha avuto la brillante idea di proporre alla bimba di cucinare i cetriolini sott’aceto insieme. “Generalmente cucino la pizza o i waffel, perché lavoro con i bambini tra i 4 e i 16 anni che, ricoverati in ospedale, mi chiedono queste pietanze” ha raccontato la chef a Today.com.

Bryce svolge questa attività in ospedale e non in un ristorante, perché da piccola anche lei è stata ricoverata e ricorda bene che quei giorni sembravano non passare mai. “Riuscire a far mangiare qualcosa a un bimbo ricoverato, sembra poco ed invece è tantissimo”.

La chef lavora sempre in stretta collaborazione con i nutrizionisti dell’ospedale e dietologi in modo da preparare insieme ad ogni bambino ciò che effettivamente può essere poi da loro gustato. “Ho proposto a Emerson di realizzare dei cetriolini sott’aceto insieme e lei si è illuminata per la felicità”.

Le due hanno preparato la salamoia e messo sott’aceto tante verdure, realizzato cubetti di ghiaccio al sapore di sottaceti e una volta assaggiate le loro pietanze preferite hanno anche realizzato una festa a tema cetrioli, alla quale hanno partecipato gli altri piccoli pazienti dell’ospedale. “Pensare che dei cetriolini possano ridurre il dolore che una malattia porta con sé è meraviglioso” ha detto la mamma della piccola Emerson a Today.com.

La piccola ora allieta gli altri bimbi del reparto con ricette, pozioni magiche e facendosi aiutare dalla chef del reparto, sperando di restituire la bellezza che le è stata donata.

“Emerson mi ha ringraziata, ma io devo a lei il fatto di avermi fatto vivere, con la sua gioia e il suo desiderio di far felici gli altri, alcune delle giornate più belle della mia vita” ha concluso la chef a Today.com.