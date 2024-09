video suggerito

“Avevo bisogno di fare amicizia con un’altra famiglia”: mamma racconta come cambiano le amicizie dopo i figli Lindsay Karp ha raccontato di come siano cambiate le sue amicizie da quando è diventata madre, spiegando che la cosa migliore per lei è stata incontrare un’altra famiglia con cui fare amicizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lindsay Karp ha raccontato in un lungo testo, a Today.com, come siano cambiati i suoi rapporti di amicizia, da quando è diventata madre. “Le mie amiche si sono dileguate, alcuni rapporti che credevo stretti si sono sgretolati ed ero stufa di scambiare solo 4 chiacchiere con le mamme al parco”. Così dopo anni di attesa ha compreso di cosa aveva davvero bisogno: un'altra famiglia con la quale dialogare e confrontarsi.

Le amicizie dopo i figli

Lindsay Karp ha spiegato di avere sempre avuto bisogno, durante la crescita, di stringere forti rapporti con delle figure femminili, ma da quando è diventata madre, racconta che dare vita a rapporti duraturi le è sembrato quasi impossibile.

“Durante i mesi di maternità mi sono assentata dal lavoro, e mi sembrava di non avere nessuno con cui parlare tutto il giorno”.

Quando i bambini sono cresciuti, poi, la donna ha detto di aver iniziato a stringere legami con le mamme dei loro compagni di classe: insieme partecipavano ai compleanni, facevano passeggiate al parco o in biblioteca, mentre i loro figli giocavano e imparavano a parlare insieme. “I bimbi sono cresciuti, hanno cambiato scuola e col tempo anche quei rapporti si sono sgretolati” ha spiegato a Today.com.

A quel punto la donna, stanca di interfacciarsi solo con alcune mamme al parco per parlare del meteo, ha riallacciato i rapporti con delle amiche d’infanzia, ma queste vivevano lontano e il loro rapporto era solo virtuale.

“Avevo bisogno di qualcuno che mi dicesse che non stavo sbagliando tutto nell’educazione dei miei figli, un’altra famiglia con la quale confrontarmi, persone davanti alle quali dire che avevo scelto di rinunciare al lavoro per i figli”. Questa idea di legare con una famiglia intera è venuta in mente a Karp, quando si è resa conto che talvolta a lei non piaceva un amico di suo marito o viceversa a lui non piaceva un’amica di lei.

“Io avevo le mie amiche mamme, mio marito aveva i suoi amici e i nostri figli i loro, ma io sentivo che mancava qualcosa”. Ad un certo punto ha compreso che a mancarle era un’altra famiglia, da poter chiamare nel momento del bisogno, con la quale confrontarsi e passare del tempo insieme.

Così all’improvviso ad una festa di compleanno a cui il suo figlio maggiore, ormai dodicenne, era stato invitato si è trovata a parlare per ore con una mamma che ha trovato affine a lei. “Quando mi ha presentato suo marito ho capito che sarebbe andato perfettamente d’accordo anche con il mio compagno”.

Lindsay Karp ha invitato la sua nuova amica con tutta la famiglia a cena e anche i figli si sono trovati benissimo tra loro, al punto che hanno subito desiderato fissare un altro appuntamento per incontrarsi.

“La cosa più bella di trovare un’intera famiglia con cui fare amicizia è che non ho problemi a mostrarmi imperfetta davanti a loro e mi sento sempre compresa”.

Le due famiglie si aiutano nella gestione degli impegni dei figli e si supportano vicendevolmente nel difficile mestiere dei genitori

“Oggi sento che non mi manca nulla, finalmente il vuoto che sentivo è stato colmato, stiamo pensando anche di darci un appuntamento fisso settimanale”.