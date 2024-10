video suggerito

Attenzione alla colla per la unghie finte, l'allarme di una mamma: "Ha ustionato la pelle di mia figlia" Una mamma americana ha raccontato la disavventura della figlia undicenne, ustionatasi per colpa di una goccia di colla caduta sul calzino. Gli esperti: preferire unghie adesive e contattare subito il medico in caso di eruzioni cutanee e ferite dolorose.

Per molti adolescenti e pre-adolescenti, quelle unghie finte è diventata una vera e propria mania e basta fare un giro (reale o virtuale) tra gli spazi frequentati dai giovani per notare decine di mani super-curate che sfoggiano coloratissime unghie sovradimensionate.

Come molte tendenze diventate virali però, la moda delle unghie finte a comporta anche rischi sottovalutati, e l’ultimo allarme lanciato da una madre americana evidenzia un nuovo pericolo: le unghie finte possono infatti causare scottature e lesioni serie. La figlia undicenne della donna ha infatti riportato ustioni di secondo grado a causa di una sola, piccola goccia di colla per unghie, scatenando reazioni di allarme sui social.

L’incidente virale che ha allertato i genitori

Jessica Klick, la madre della piccola Sienna, ha condiviso la storia su TikTok, dove il video ha rapidamente ottenuto visibilità. La donna ha raccontato che l’incidente è avvenuto mentre la figlia si trovava a casa di un’amica e stava applicando le unghie finte, quando qualche goccia di colla è caduta sul suo calzino, scatenando una reazione chimica con il tessuto.

Le immagini delle ustioni hanno impressionato molti spettatori, molti dei quali non immaginavano la pericolosità di un prodotto apparentemente innocuo come la colla per unghie, e sono servite a Klick per lanciare un avvertimento sull’importanza di sensibilizzare i genitori sui potenziali rischi di questa moda.

La reazione della colla per unghie: il parere degli esperti

La preoccupazione espressa da molti genitori nei commenti del video ha trovato conferma negli esperti. Il dottor Eric Shamas, medico di pronto soccorso presso l'Orlando Health Bayfront Hospital, ha spiegato sl sito Parents come la colla per unghie, molto simile alla super colla commerciale, possa effettivamente causare una reazione chimica intensa a contatto con tessuti di cotone. Questa reazione, definita "esotermica", rilascia una quantità di calore sufficiente a provocare ustioni sulla pelle.

Shamas ha inoltre precisato che la colla tende a saturare rapidamente il tessuto, aumentando la superficie della pelle esposta al rischio di bruciature. Per questo, avverte, è fondamentale essere molto prudenti quando si maneggiano colle di questo tipo, evitando assolutamente il contatto con indumenti o tessuti di cotone.

I consigli per evitare incidenti

Gli esperti raccomandano alcune precauzioni quando si applicano le unghie finte a casa. Innanzitutto, spiega il dottor Shamas, è importante usare la colla in piccole quantità e su una superficie pulita e lontana dal corpo. Questo piccolo accorgimento riduce il rischio di contatto accidentale con il cotone, che innescherebbe la reazione esotermica. Inoltre, è importante prestare attenzione all'uso del prodotto, soprattutto se ci si trova in presenza di bambini più piccoli, per evitare che entrino in contatto con questa sostanza. Terzo, ma non meno importante: prediligere uso di unghie finte adesive, che non richiedono colla per essere applicate.

Nel caso di un’ustione da colla per unghie, poi il dottor Michael Levine, del UCLA Health, suggerisce di contattare subito il pediatra o recarsi al pronto soccorso se compaiono rossore e vesciche dolorose. Come primo intervento, si può provare a lavare l’area con acqua fresca e rimuovere delicatamente eventuali residui di colla. Se però il dolore è troppo intenso, è necessario rivolgersi al più presto a un parere medico per evitare ulteriori complicazioni.