"Anche se mamma e papà si sono lasciati, si rispettano per me": il racconto della co-genitorialità Una mamma della Florida attraverso una serie di scatti del suo bimbo felice ha raccontato come lei e l'ex marito, anche dopo la separazione abbiano deciso di essere l'uno la spalla dell'altra per il bene del bambino.

A cura di Sophia Crotti

Em e il suo ex marito hanno sempre avuto ben chiaro che, nonostante la separazione, sarebbero rimasti tutta la vita entrambi i genitori di loro figlio, continuando ad essere presenti per lui quanto meritava. La donna ha deciso di raccontare la loro co-genitorialità per il bene del bambinno, anche una volta conclusasi la loro relazione, attraverso un video pubblicato su TikTok.

Il commovente messaggio lanciato tramite i social

Em, la mamma di un bambino di pochi anni della Florida, ha deciso di raccontare tramite i social la sua storia di separazione dall'ex marito che non ha mai fatto venire meno i loro doveri genitoriali. Per spiegare al mondo che si può essere una coppia separata ma felice della propria scelta e desiderosa di collaborare per il bene del proprio bimbo, Em ha condiviso una serie di foto del piccolo da solo, con lei e con il papà con delle frasi che raccontano cosa è rimasto identico nella loro famiglia da quando i due coniugi sono diventati ex. "La mia mamma e il mio papà non possono più essere i miei genitori insieme" si legge sotto la prima foto che ritrae il bimbo mentre guarda divertito la sua mamma, indossando una corona di carta colorata e decorata. Nella seconda foto è in auto e continua: "Ma ho ancora una casa, un compleanno, e la possibilità di fare le vacanze con loro". Nella terza foto il bimbo è sempre in auto, ma questa volta sulle gambe del suo papà, la scritta sottostante è infatti dedicata al loro rapporto speciale: "Perché ho un padre meraviglioso, che se potesse donerebbe la sua vita per la mia". Nell'ultima slide, invece, la mamma pubblica una conversazione secondo lei molto emblematica, tra le tante, della co-genitorialità che mette in atto con l'ex marito. I due si scambiano gli auguri di Pasqua e il papà chiede alla ex compagna cosa stia facendo loro figlio, la donna allora gli spiega di averlo chiamato prima e lui le racconta di essersi da poco svegliato dopo un turno lavorativo estenuante. Allora i due si accordano per poter trascorrere un po' di tempo insieme con il loro bimbo. Anche questo screen ha un sottopancia che recita: "Perché i miei genitori sanno mantenere un rapporto civile per il mio bene e il mio benessere".

La co-genitorialità rimane sempre la scelta migliore

Intervistata da Newsweek Em ha raccontato di aver deciso insieme al compagno, quando la loro storia era evidentemente al capolinea di separarsi ma di mettere sempre al centro loro figlio: "Siamo alleati, e mettiamo in atto la co-genitorialità, la scelta migliore per il nostro bambino".

La donna spiega che l'alternativa sarebbe stata quella di rimanere per sempre arrabbiati l'uno con l'altro, delusi all'idea che un amore in cui avevano a lungo creduto fosse finito ma che hanno deciso di scegliere il bene per il loro piccolo. "Ho sempre pensato che questa fosse l'unica scelta possibile ma ho capito presto che non è così, in tanti hanno commentato sotto al nostro post che sognano un rapporto del genere con il partner ma che da quando si sono separati solo rabbia e rancore popolano le loro vite. So che è difficile, ma cercate sempre di non far ricadere i vostri sentimenti sui bimbi" ha concluso Em.