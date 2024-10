video suggerito

A 4 anni viene filmata mentre "predice" il suo matrimonio: 22 anni dopo la profezia diventa realtà Kira e Timmy Nixon si sono sposati nel 2014, ma la loro storia d'amore parte da ben più lontano. Come mostrato da un video recentemente postato su Instagram, quando Kira aveva solo 4 anni aveva annunciato davanti alla telecamera del padre di voler fidanzarsi con l'amichetto che, 22 anni più tardi, sarebbe effettivamente diventato suo marito.

A volte, le storie di amore baciate dal destino non appartengono solo ai libri o ai film. Lo sa bene Kira Nixon, oggi mamma blogger, che nel 1992, quando aveva solo 4 anni, dichiarò davanti alla videocamera di suo padre che un giorno avrebbe sposato il suo amichetto Timmy. Quella che poteva sembrare una semplice fantasia di bambina era in realtà una profezia visto che nel 2014, ventidue anni dopo quelle immagino, Kira e Timmy si sono sposati per davvero.

La storia, subito ripresa dal sito americano Today.com, è stata recentemente resa pubblica dalla stessa Kira in un video postato su Instagram per celebrare i dieci anni di matrimonio con il "suo" Timmy.

Un amore nato dall’infanzia

Come raccontato dalla stessa Kira, lei e Timmy Nixon si conobbero da bambini frequentando la stessa chiesa in Ontario, Canada. Kira aveva subito sviluppato una cotta per quel bambino con un ciuffo ribelle e una leggera difficoltà nel pronunciare le "R". Eppure, almeno all'inizio, il Timmy, non sembrava ricambiare il suo entusiasmo.

Kira ha infatti raccontato che in occasione del suo sesto compleanno, il futuro marito (ovviamente invitato) le aveva regalato un grazioso fiocco da mettere sui capelli. A quel punto la festeggiata non aveva perso occasione per stampargli sulla testa (anzi, specifica Kira, sulla nuca) un bel bacio di ringraziamento, ma Timmy non apprezzò particolarmente: infastidito per il gesto, il bambino si arrabbiò e chiese di essere portato a casa.

La separazione e il ritorno a casa

Dopo qualche anno la famiglia di Kira si trasferì, e i due si persero di vista. Come spesso accade nelle storie d'amore dei film romantici, però, il tempo non riuscì a spezzò il legame. Così, quando a 20 anni Kira tornò nella sua città natale, Timmy non perse l’occasione di riallacciare i rapporti e alla prima occasione le chiese di uscire. Il giorno del loro appuntamento di riaccese la magia: i due rimasero a parlare e lanciare sassi in un fiume fino alle due del mattino, riscoprendo una connessione rimasta intatta.

Non dovette passare molto prima che i due decisero di compiere il grande passo. La coppia si fidanzò ufficilamentenel 2012 e, due anni dopo, si unì in matrimonio. Oggi, Kira e Timmy sono genitori di due bambini, Story di 4 anni e Steihl di 8, e la loro storia d’amore continua a far sognare.

La magia del video virale

La storia è diventata virale grazie a un video che Kira ha condiviso su Instagram per ricordare il suo matrimonio, raccogliendo oltre 5 milioni di visualizzazioni. Kira e Timmy si erano imbattuti in quella vecchia registrazione poco dopo il loro fidanzamento e quelle immagini sembravano il segnale definitivo di una storia destinata al lieto fine. Il video ha toccato il cuore di moltissime persone, molte delle quali hanno visto nell'incredibile profezia della Kira bambina una prova inconfutabile dell'esistenza delle anime gemelle.