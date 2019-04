Quando i vigili del fuco sono intervenuti in casa del padrone insieme ai carabinieri in seguito alla segnalazione dei vicini che non lo vedevano da un paio di giorni, lo hanno trovato lì accanto al letto dove l'anziano era esanime e ormai deceduto, pronto a non far avvicinare nessuno al suo amato padrone. In quella posizione il cane Gigio per quasi due giorni ha vegliato il corpo del 75enne Arturo Roncaglia nella casa che condividevano ad Arsiero, nel Vicentino, senza mangiare e senza lamentarsi in attesa che l'anziano padrone si svegliasse. Nessuno lo aveva più visto né sentito nemmeno quando erano andati a bussare alla porta del 75enne. In quella posizione voleva rimanere a tutti i costi anche di fronte ai soccorritori contro i quali ha iniziato a ringhiare quando ha capito che stavano portandogli via per sempre l'uomo con cui da anni viveva in simbiosi.

Non era affatto pronto Gigio a separarsi da Arturo. Per lui è stato uno shock tremendo vederlo andare via, come confermano i volontari Enpa di Thiene e Schio che lo hanno preso in custodia. "All'arrivo dei soccorsi l’animale era talmente sotto choc da non permettere a nessuno di avvicinarsi alla salma. Arturo e Gigio vivevano in simbiosi, dormivano assieme in un amore incondizionato. Adesso che si sente solo e trema Gigio, è terrorizzato, ha paura di tutto: temiamo che si lasci morire" hanno spiegato dall'associazione animalista. Gigio lo aveva già fatto quando il 75enne assisteva la moglie ricoverata in ospedale. Il cane infatti in quella occasione non toccava cibo senza il padrone con cui ha legato ancora di più quando l'uomo è diventato vedovo. "Ora temiamo che si lasci andare di nuovo. Per questo urge una famiglia, Gigio ha bisogno di persone con tanto cuore e pazienza, che gli diano il tempo di prendere fiducia. Possibilmente una casa con giardino e senza altri animali " hanno spiegato dall'Enpa.