Drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6 in centro a Vicenza, all'incrocio tra via Legione Gallieno e via San Domenico. Nello schianto sono rimasti coinvolti un camioncino dell'azienda Bartolini e due automobili. Una persona ha perso la vita: si tratta di una donna di cinquantanove anni, Assunta De Falco, residente a Vigonza, nel Padovano. La vittima, da quanto emerso, si trovava seduta sul sedile posteriore di una Lancia Y e insieme a lei, a bordo dell'utilitaria, c’erano anche le sue sorelle che sono rimaste ferite. Sia la conducente che l'altra passeggera, estratte dall’auto dai vigili del fuoco che, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza i mezzi, sono state trasportate in ospedale da due ambulanze del Suem 118. Una delle due sarebbe in gravi condizioni. Entrambe le donne ferite, come la vittima, vivono nella provincia di Padova. Praticamente illesi invece l'autista del camioncino Bartolini e quello dell'altra automobile coinvolta, una Peugeot 207.

Inevitabili i disagi al traffico – Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale che ha eseguito i rilievi e deviato il traffico. Ancora da definire l'esatta dinamica dello schianto mortale. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, sembra che il primo impatto abbia coinvolto le due vetture, poi il camioncino sarebbe piombato sulla Lancia Y, che è rimasta schiacciata contro un muretto. Pesanti le ripercussioni sul traffico: dopo il grave incidente è stato chiuso il tratto di via Legione Gallieno, dall'istituto Rossi all'incrocio con corso Padova, e si segnalano rallentamenti in tutto il quadrante a est del centro storico.