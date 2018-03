Un verme sulla pizza fornita agli alunni in mensa scolastica. Ad accorgersi dell’ingrediente indesiderato sulla merenda è stata un’alunna di quarta elementare dell’Istituto Comprensivo “Ciscato” di Malo, in provincia di Vicenza. Quando la piccolina attorniata dai compagni di classe, ha notato lo sgradevole intruso sulla pizza, ha subito allertato la maestra. L’insegnante ha quindi fotografato la larva e inviato una segnalazione alla società che gestisce il servizio mensa, appaltata dal Comune, come si legge anche sul Giornale Di Vicenza. “Dobbiamo appurare l’iter per comprendere che cosa sia successo – ha commentato Paola Lain, sindaco di Malo – Bisogna accertare come ha fatto il verme a finire nella pizza e assicurarci che non accada più. Lo dobbiamo ai ragazzi e alle loro famiglie”.

La Lain ha convocato una riunione d’urgenza, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei genitori, il nucleo “scelto” del Comitato assaggiatori dell’Istituto Comprensivo Ciscato, il preside Bruno Sandri, l’azienda coinvolta, l’assessore all’istruzione Maria Teresa Corzato e Saverio Chilese che è il responsabile del Sian, Servizio igiene ambiente e nutrizione dell’Ulss 7 “Pedemontana”. Lo stesso sindaco ha dovuto far fronte in prima persona alle lamentele degli stessi genitori, così quelle del dirigente scolastico. Nel frattempo è sceso in campo anche il ‘Comitato assaggiatori dell’Istituto Comprensivo Ciscato’, i cui membri hanno dichiarato: “Ci siamo attivati per acquisire maggiori dettagli comprovanti il fatto e siamo pronti a collaborare con le istituzioni e le parti coinvolte, per valutare e identificare quanto prima le migliori soluzioni a tutela della qualità e della sicurezza dei pasti serviti ai nostri bimbi e ragazzi”.