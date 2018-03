Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi verso mezzogiorno nelle acque del canale Burlamacca a Viareggio, in provincia di Lucca. Il cadavere è stato scoperto dopo una telefonata anonima fatta alla centrale operativa del 118 della Versilia: un uomo, che come è stato possibile accertare ha chiamato da una cabina telefonica, ha fatto sapere all'operatore del pronto intervento della presenza di un corpo senza vita nei pressi del centro Italmaco, nel quartiere Varignano a Viareggio. Stando a quanto riportano i quotidiani toscani la telefonata in un primo momento era sembrata uno scherzo: nonostante ciò dal 118 è stato deciso di inviare un'automedica a verificare e sono stati allertati i vigili del fuoco che dopo poco hanno individuato il corpo. Sul posto è poi intervenuta la polizia.

Il corpo sarebbe di un 48enne siciliano – Secondo le prime verifiche effettuate sul cadavere, l'uomo sarebbe un 48enne originario della Sicilia, già conosciuto alle forze dell'ordine che ipotizzano possa essere caduto in acqua dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Si tratta, come specificato, di un'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori dopo il rinvenimento lungo il canale, non lontano dal punto esatto in cui è stato trovato il corpo, di una siringa e di materiale per l'assunzione di droga. Naturalmente, tuttavia, questa tesi potrà essere confermata oppure smentita solo dall'autopsia, cui spetterà chiarire le esatte cause del decesso. Gli investigatori ipotizzano anche che a fare la telefonata anonima al 118 che ha favorito il ritrovamento del cadavere sia stata una persona che era in compagnia del 48enne. Gli inquirenti ipotizzano che l'uomo possa aver assunto droga e poi, a causa di un malore, o perché camminava barcollando vicino all'argine del canale, sia finito in acqua e sia in seguito annegato.