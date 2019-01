Non conosceva quell'uomo sdraiato a terra in strada che dormiva tra le coperte e fino ad allora probabilmente non lo aveva nemmeno visto ma è tornato indietro e si è ripresentato con una grossa lastra di cemento e l'ha scaraventata sulla testa della vittima per ben due volte, uccidendolo a sangue freddo. È l'assurda storia di violenza che arriva da Brighton, cittadina sulla costa meridionale dell'Inghilterra dove la vittima, il 54enne Andrew O'Connell, viveva come senzatetto. Ad ucciderlo il 33enne , arrestato e condannato da un tribunale locale all'ergastolo dopo essere stato ripreso da alcune telecamere della zona mentre trasportava quella pesante lastra usata per l'omicidio.

L'efferata aggressione all'interno di un parco pubblico locale dove il clochard stava trascorrendo la notte appoggiato ad un muro. L'uomo è stato soccorso solo diverse ore dopo e trasportato in ospedale dove però è morto poco dopo. L'assassino, un disoccupato che bazzicava nel parco, ha ammesso l'omicidio solo quando un giudice ha deciso che era capace di intendere e volere e quindi processabile ma non ha saputo spiegare il motivo del suo afferrato gesto. "Questo è stato un attacco non provocato a un uomo vulnerabile e indifeso che era sconosciuto all'aggressore " hanno spiegato gli inquirenti, aggiungendo: "Forse l'aspetto più disgustoso di questo caso è che la vittima era completamente indifesa e vulnerabile, stava semplicemente dormendo quando è stata attaccata".