Allarme massimo e intero quartiere bloccato nella mattinata di martedì ora locale a Panama City, nello stato della Florida, in Usa, dove un uomo armato si è barricato in casa all'interno di un complesso residenziale e ha fatto fuoco sugli agenti che avevano circondato l'area. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe almeno un ferito dopo che l'uomo ha esploso almeno 50 colpi di arma da fuoco come riferiscono i media locali. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e ambulanze ma soprattutto numerosi agenti di polizia e le squadre speciali swat. Oltre agli agenti della polizia di Panama City, anche quelli della polizia di Panama City Beach, dell'ufficio dello sceriffo della Bay County, della Florida Fish and Wildlife e della Florida Highway Patrol

Proprio durante la fase di dispiegamento della polizia nell'area attorno all'abitazione, intorno all'ora di pranzo, sono stati uditi diverse raffiche di arma da fuoco che sembravano provenire da armi automatiche. Una portavoce dell'autorità comunale locale ha detto che la situazione è in evoluzione e che l’uomo ha sparato dei colpi contro la polizia. Alcuni edifici nell’area, compresa una scuola, sono stati evacuati. Secondo quanto scrivono i media locali citando fonti di polizia del posto, l'uomo che si è barricato era già ricercato dagli agenti e la sparatoria sarebbe direttamente collegata ad una vittima rinvenuta a Santa Rosa Beach nella vicina contea di Walton.