Una giornalista americana di ventisei anni, Bre Payton, è morta improvvisamente per le conseguenze di un’influenza suina probabilmente degenerata in meningite. La giovane, collaboratrice del magazine online conservatore The Federalist e di Fox News Channel, si è sentita male mentre si trovava a San Diego, in California, per lavoro. Secondo quanto scrivono i media Usa, Payton giovedì aveva registrato una trasmissione per il canale televisivo One America News Network e aveva dato appuntamento ai suoi follower su Twitter di seguirla in tv. Il giorno seguente, però, un’amica l’ha trovata priva di sensi. La giornalista è stata ricoverata in terapia intensiva, sedata e intubata. Dopo diversi esami medici è arrivata la diagnosi: influenza H1N1 degenerata in meningite. La giovane americana è morta venerdì. Sotto shock i colleghi della giornalista, che fino a pochi giorni fa aveva partecipato come ospite a diverse trasmissioni in tv come “Your World with Neil Cavuto” di Fox News e “Trish Regan Primetime” su Fox Business.

I messaggi di cordoglio dei colleghi sui social – “Bre se ne è andata”, ha twittato l'editore del The Federalist Ben Domenech. “Siamo devastati – ha scritto – L'ultima volta che l'abbiamo vista, era divertente, intelligente, vivace. Ora l'abbiamo persa così all'improvviso”.

“Non posso crederci. Bre è stata una luce così bella, intelligente e divertente, gentile e di talento”, ha scritto la collega di Fox News Shannon Bream invitando a pregare per i suoi cari “che hanno il cuore spezzato: era troppo giovane”.

Secondo la sua biografia pubblicata dal The Federalist, laureata in giornalismo politico alla Patrick Henry University Bre Payton ha scritto storie su "argomenti che vanno da Kanye West alle sentenze della Corte Suprema, fino al 2016 e alle ultime notizie". Ha anche lavorato come reporter per Watchdog.org.