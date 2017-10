"Sono stato io, il mio papà non sapeva nulla", così un bambino di appena 7 anni ha confessato di aver ucciso in casa la sorellina di appena due anni, soffocandola, quando lui aveva cinque anni. Una rivelazione a sorpresa arrivata quasi due anni dopo il delitto e che ha permesso finalmente di scagionare completamente il padre dei due bimbi, il 33enne Anthony Michael Sanders, in carcere dal 2016 con la pesantissima accusa di aver ammazzato a sangue freddo la figlioletta. La drammatica storia arriva dagli Stati Unti e più precisamente da Watauga, piccola cittadina nei pressi di Fort Worth, nello stato del Texas.

L'episodio risale al dicembre del 2015 quando l'uomo, attirato dalle urla del figlio maggiore, era corso nella cameretta dei ragazzi trovando la figlioletta di due anni esanime nel letto. Per lei furono inutili i successivi soccorsi dei paramedici che dovettero decretare la morte della piccola facendo precipitare la famiglia in un incubo. Gli esami successivi sul corpicino stabilirono che la piccola era stata soffocata così i principali sospetti ricaddero sul padre. Per l'accusa il 33enne aveva tenuto la mano sulla bocca di sua figlia, fino a soffocarla in un raptus di follia forse perché la piccola lo aveva interrotto mentre giocava a computer.

L'uomo era stato arrestato nell'aprile 2016 e condotto nella prigione della contea di Tarrant ma aveva sempre proclamato la sua innocenza. Le indagini però sono proseguite portando infine alla incredibile confessione del bimbo. Il piccolo ha rivelato l'accaduto alla madre che si è rivolta agli agenti e infine ha ribadito tutto davanti agli inquirenti, spiegando però che non voleva farle del male ma solo giocare con un sorta di cuscino pesante che però non è riuscito più a sollevare dal suo volto, soffocandola.