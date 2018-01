Un'insegnante di McAllen, in Texas, è stata accusata di “relazione impropria” con uno studente di 16 anni dopo che il ragazzino ha raccontato tutto a sua madre: “Facevamo sesso, spesso andavo anche a casa sua” avrebbe detto Fernando, il cui cognome non è stato rivelato dai media americani, chiaramente per proteggere un minorenne. Marisela Mendoza Winn, 39 anni, che lavorava alla IDEA McAllen Public School, è stata arrestata mercoledì. L'indagine è iniziata lo scorso novembre, dopo che il 16enne ha confessato della storia a sua madre. La polizia ha detto di aver scoperto circa 5.000 pagine di messaggi testuali tra i due, oltre ad “un messaggio di testo volgare” inviato da Winn a Fernando. La prof si sarebbe dichiarata non colpevole, secondo quanto si evince nella denuncia penale. La IDEA Public Schools ha immediatamente licenziato l’insegnante, mentre la polizia continua a indagare sul caso.

Il distretto scolastico ha rilasciato la seguente dichiarazione alla CBS 4

La IDEA Public Schools si impegna a garantire la sicurezza dei nostri studenti da e verso il college. La dipendente in questione è stato messo in congedo amministrativo in quanto le autorità hanno condotto un'indagine e da allora è stato sospese dalle nostre scuole pubbliche. Stiamo collaborando pienamente all'inchiesta e abbiamo intrapreso tutte le azioni appropriate in conformità con la legge e la nostra personale politica. Poiché si tratta di un'indagine in corso, non possiamo commentare ulteriormente. Tutte le domande devono essere indirizzate alla contea di Hidalgo.

La Winn sarebbe stata detenuta in carcere e poi rilasciato dalla prigione della contea di Hidalgo. CBS 4 non è riuscita a raggiungerla per un commento sul caso.