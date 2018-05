Un vero e proprio agguato sulle scale mentre rientrava nella sua abitazione, così è stato ucciso nelle scorse ore il giornalista russo Arkady Babchenko, ferreo oppositore di Vladimir Putin e per questo da diversi mesi trasferitosi a Kiev, in Ucraina. Qui il killer lo ha raggiunto freddandolo con diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno centrato alla schiena sul pianerottolo di casa. Come confermato dalla polizia ucraina, Babchenko è morto poco dopo in ambulanza durante il trasporto in ospedale. "Era nella sua casa nel distretto di Dniprovski. Sua moglie era in bagno e ha sentito un colpo molto forte. Quando è uscita, ha visto suo marito ricoperto di sangue", hanno spiegato gli inquirenti locali. "È stato colpito tre volte alla schiena sulle scale del suo edificio al ritorno da un negozio", hanno confermato anche i colleghi

"Si è trattato di un lavoro da professionisti", ha sottolineato il capo della polizia di Kiev, Andriy Kryshenko, che ha subito collegato l'assassinio di Babchenko all'attività giornalistica e alle sue posizioni molto critiche verso il Cremlino. Del resto prima di trasferirsi nel Paese, il 41enne aveva subito pesantissime minacce di morte in patria per alcuni suoi articoli. “È opinione comune che sia una buona idea che io viva fuori dal mio Paese per un po'", scrisse su Facebook nel febbraio del 2017, allontanandosi prima a Praga e poi stabilendosi nella capitale ucraina dove aveva cominciato a lavorare anche per una rete televisiva.

Arkady Babchenko era un ex militare che si era arruolato nell'esercito russo durante la prima guerra separatista in Cecenia negli anni '90, in seguito però era diventato giornalista e fortemente critico nei confronti delle politiche del Cremlino soprattutto in politica estera. Aveva condannato fermamente l'intervento militare russo in Siria e l'appoggio ai separatisti nell'Ucraina orientale ma anche l’annessione della Crimea. Posizioni che avevano scatenato un campagna di odio contro di lui e le pesanti minacce anche se non era stato mai attaccato pubblicamente da esponenti del governo di Mosca.