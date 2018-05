in foto: Donald Trump e Stephanie Clifford.

Il presidente Usa Donald Trump avrebbe rimborsato l'avvocato Michael Cohen per aver pagato 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels poco prima delle elezioni presidenziali in cambio del silenzio della donna sulla sua presunta relazione con il miliardario. La rivelazione arriva dall'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ora uno degli avvocati di Trump, che di fatto smentisce il numero uno della casa Bianca che ha sempre negato non solo l’affaire ma anche di essere a conoscenza del pagamento. "Non c'è stata nessuna violazione delle leggi sulla campagna elettorale" ha tenuto però a precisare l'ex primo cittadino del Grande Mela, spiegando che il pagamento non erano "soldi della campagna elettorale", ma fondi perdonali di Trump.

Una ricostruzione dunque diversa da quella precedentemente sostenuta da Trump ma comunque distante da quella degli inquirenti dell'Fbi che indagano su Cohen, dal cui studio sono stati sequestrati molti documenti. "Hanno fatto transitare il denaro attraverso una società legale e il presidente lo ha rimborsato" ha ricostruito Giuliani parlando del caso a Fox News, aggiungendo: "Erano soldi pagati dal suo avvocato, il presidente li ha rimborsati nell’arco di diversi mesi". Un'ammissione che per la prima volta conferma che il presidente ha mentito ma che si basa probabilmente proprio sugli sviluppi dell'inchiesta della magistratura che sta proprio ricostruendo il giro di denaro della vicenda dopo che Cohen aveva ammesso di aver pagato la pornostar ma sostenendo di averlo fatto di tasca sua.

La nuova linea difensiva di Trump ovviamente ha fatto ripartire di nuovo all'attacco l'avvocato della pornostar Stormy Daniels, pseudonimo di Stephanie Gregory Clifford. "Il presidente ha mentito all'America. La gente merita che gli venga detta la verità da parte del suo presidente e delle persone che stanno sul podio alla Casa Bianca informando i media alle conferenze stampa" ha tuonato infatti il legale, l'avvocato Michael Avenatti, dopo aver ascoltato Giuliani. "Al popolo americano è stata raccontata una bugia su questo accordo, sui 130mila dollari, sul rimborso, e questo è coerente con quanto abbiamo detto per mesi e che alla fine verrà provato", ha aggiunto il difensore della donna .