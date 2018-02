È ancora giallo sulle cause della morte di Pierpaolo Perissinotto, il 14enne di Salgareda, in provincia di Treviso, trovato senza vita e in una pozza di sangue nella sua cameretta dal fratello minore lo scorso sabato sera. Sono ancora tante le incognite a cui gli inquirenti stanno cercando di dare risposta nelle ultime ore, in attesa che i risultati dell'autopsia, che dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore, facciano chiarezza sulla fine dell'adolescente. Nessuna ipotesi è al momento esclusa, dal malore all'incidente domestico. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo, brillante studente del liceo artistico statale di via Santa Caterina a Treviso, si trovava in casa insieme al fratello di 10 anni quando ha accusato improvvisamente un forte mal di testa, che potrebbe essere alla base del suo decesso. La mamma Sabrina, vedova da qualche anno, era fuori per una commissione.

Poi la tragedia. Erano circa le 20. I vicini di casa hanno sentito il bambino più piccolo urlare. Così hanno telefonato alla madre che, appena rientrata in casa, si è trovata davanti una scena alla quale non avrebbe mai voluto assistere: Pierpaolo giaceva sul pavimento della sua cameretta in una pozza di sangue. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale del 118, giunto poco dopo nell'appartamento di via Roma. Non ci sono tracce, almeno in apparenza, di una morte violenta. Il ragazzo presentava una piccola ferita lacero-contusa al capo che potrebbe essere compatibile con una caduta successiva ad un malore, ma non è detto. Al momento, dunque, gli inquirenti ritengono che Pierpaolo potrebbe essere stato colto da un malessere che l’avrebbe fatto cadere a terra. O, in seconda ipotesi, che la caduta e la morte siano state provocate da un incidente domestico.. Ma sarà l’autopsia a chiarire ogni dubbio sulla morte del 14enne.