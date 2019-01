Treviso, febbre alta e mal di testa: studente di 14 anni muore dopo l’influenza

Luigi Martignago, 14enne di Musano di Trevignano, è deceduto a causa di una miocardite di origine virale, una complicanza dell’influenza. Il ragazzo era stato ricoverato in ospedale e poi dimesso con la prescrizione di una terapia di antipiretici e riposo, poi il peggioramento e il tragico epilogo. Disposta l’autopsia per confermare le cause del decesso.