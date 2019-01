Grave incidente stradale nella notte tra sabato 5 e domenica 6 gennaio a Verona. Un'auto con due giovani a bordo è improvvisamente sbandata all'altezza di un incrocio nel quartiere Borgo Milano finendo la sua corsa fuori strada contro un albero. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ragazzo che era alla guida del veicolo, il 26enne veronese R. M., morto sul colpo. Ferita gravemente invece l'amica che viaggiava sul sedile del passeggero. Il dramma all'incrocio tra via S. Marco e via Curiel poco dopo la mezzanotte quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Verona, il giovane al volante della Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo.

Per il 26enne inutile il successivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due giovani dalle lamiere contorte dell'auto, e dei sanitari del 118 che sono accorsi sul posto con due automediche e un'ambulanza. I medici hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Stabilizzata sul posto e poi trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento invece la ragazza al suo fianco, una 26enne veneziana. Dopo un intervento chirurgico d'urgenza nella notte, la giovane rimane tuttora ricoverata in condizioni molto gravi. Il mezzo coinvolto nell'incidente è stato sottoposto a sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno.