La Regione Abruzzo “determinò le condizioni per il totale isolamento dell’Hotel Rigopiano” di Farindola, crollato sotto una valanga il 18 gennaio del 2018 intrappolando i suoi ospiti e causando la morte di 29 di loro. Ad affermarlo è la Procura di Pescara, secondo la quale quel giorno gli indagati “attivarono tardivamente” il Comitato Emergenze, contribuendo ad aggravare una situazione già disperata. Le condizioni dell'area erano “comunque tali da impedire che la strada provinciale dall’hotel al bivio Mirri, lunga 9,3 chilometri, fosse percorribile per ingombro neve, di fatto rendendo impossibile a tutti i presenti nell’albergo di allontanarsi dallo stesso, tanto più in quanto allarmati dalle scosse di terremoto del 18 gennaio,” scrivono i magistrati. Inoltre la Procura pescarese imputa alla Regione di avere attivato “tardivamente il Comitato Operativo Regionale per le Emergenze” evidenziando come gli indagati fossero “consapevoli dell’emergenza neve riguardante l’Abruzzo".

L'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano volge dunque al termine, e stamattina la Procura ha inviato gli inviti a comparire agli indagati: si tratta di 14 persone, nomi "eccellenti" del più recente filone che ha toccato il livello politico e i vertici della Regione e riguardante la mancata realizzazione della carta di localizzazione sul pericolo valanghe: dall'attuale governatore Luciano D'Alfonso a coloro che l'hanno preceduto, cioè Gianni Chiodi e Ottaviano Del Turco, passando dall'ex direttrice generale della Regione Abruzzo Cristina Gerardis (che però è stata già ascoltata), a diversi ex assessori, consiglieri regionali, tecnici e responsabili della Protezione civile regionale. A questi, come a gran parte dei complessivi 39 indagati, vengono contestati i reati di concorso in omicidio, lesioni e disastro colposo. Uno step necessario prima della fine delle indagini.