Dramma a Floridia, in provincia di Siracusa, dove un bambino di soli 4 anni è morto soffocato probabilmente a causa di un boccone di pasta. Il condizionale è ancora d'obbligo, dato che le cause del decesso sono ancora in via di accertamento. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 gennaio: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo, V.P., stava mangiando in casa quando la madre si è accorta che aveva difficoltà a respirare. Allarmata, ha prima chiesto aiuto ai vicini e ha poi chiamato il 118. I sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo, che è stato trasferito alla caserma dei carabinieri dove era arrivato l'elisoccorso. Purtroppo, però tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili: è morto nel tragitto verso l'ospedale.

Secondo una prima ipotesi effettuata dal medico legale giunto sul luogo, la morte sarebbe attribuibile ad arresto cardio circolatorio in seguito a un’ischemia intestinale. Intanto, non è escluso che la Procura della città siciliana, che ha anche aperto un'inchiesta che sarà coordinata dal magistrato di turno, Davide Lucignani, possa far eseguire l'autopsia sul cadavere del piccolo per fare luce sulle reali cause della sua morte. Non sarebbe comunque il primo caso si soffocamento a causa di un boccone che si registra in Italia: a Napoli un altro bimbo, sempre di quattro anni, è morto nel marzo del 2013 dopo aver mangiato della mozzarella a scuola, che gli è andata di traverso, mentre solo lo scorso novembre una 25enne era deceduta soffocata mentre faceva colazione.