Stava giocando su un'altalena artigianale, costruita con una corda legata al ramo di un albero, quando è caduta precipitando in un dirupo. Non c'è stato nulla da fare per una ragazza di 22 anni, morta nella tarda mattinata di domenica 28 gennaio, quando un momento di divertimento si è trasformato per lei e i suoi cari in una tragedia. Come riporta l'Ansa, è successo in località Villore a Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze.

Stando alle prime indiscrezioni, pare che la ragazza, originaria di Londa, paese vicino a quello dove si è consumata la tragedia, si trovasse a casa di un'amica insieme ad altri conoscenti. La vittima, soccorsa immediatamente sul luogo dell'incidente, è stata recuperata dai vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e poi trasferita all'ospedale cittadino di Careggi quando era cosciente, nonostante avesse riportato una frattura scomposta a una gamba. Qui però, nonostante tutti i tentativi dei sanitari e con l'aggravarsi improvviso delle sue condizioni cliniche, la giovane è deceduta poco dopo per le ferite riportate. Sono in corso le indagini del caso da parte dei carabinieri.