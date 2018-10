Un toro salta dalla rampa di un camion. Un balzo però che gli costa la rottura di entrambe le zampe posteriori. Ma l'animale non dandosi per vinto si trascina sulla strada. È quanto successo a Mejorada del Campo, vicino Madrid, dove in questi giorni è prevista una corrida e per questo motivo alcuni tori sono stati portati nell’encierro, ossia il recinto dove vengono rinchiusi prima di ogni evento. Uno di loro è il protagonista del filmato in questione. Filmato che ha indignato la Spagna e allo stesso modo ha fatto andare su tutte le furie le varie associazioni animaliste, tra cui la Pacma che da quindici anni si batte per far cambiare le leggi sul maltrattamento degli animali.

Il profilo Twitter dell'associazione “Partido Animalista Contra el Maltrato Animal” ha diffuso un video in cui viene mostrato il toro agonizzante. In rete, inoltre, gli attivisti hanno invitato gli utenti a firmare la petizione per cercare di cambiare la legge spagnola e assicurare così una maggiore difesa e salvaguardia agli animali e pene più severe per chi li maltratta.