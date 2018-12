in foto: Alice Tesio, 24 anni (Facebook).

Tragedia la notte di Natale a Val di Torre, in provincia di Torino. Una ragazza di 24 anni, Alice Tesio, è morta dopo essere rimasta vittima di un drammatico incidente stradale nei pressi della frazione di Brione, quando l'auto a bordo della quale viaggiava si è schiantata prima contro il muro di una scuola in via Givoletto e poi contro un palo della luce. L'amica che era alla guida della vettura, anche lei 24enne, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Alpignano con l’accusa di omicidio stradale: è infatti risultata positiva al test della cocaina.

Secondo una prima ricostruzione, erano circa le tre della notte tra il 24 e il 25 dicembre quando la Lancia Y su cui viaggiavano le due amiche si è schiantata contro il muro di una scuola in via Givoletto, in frazione Brione, poi è finita contro un palo della luce e si è ribaltata. Tanti i testimoni che hanno assistito allo schianto e che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Per liberare le due ragazze delle lamiere dell'auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118, una volta giunti sul luogo della tragedia, hanno provato a rianimare per più di mezz'ora Alice, ma alla fine hanno dovuto arrendersi: la ragazza è morta per i numerosi traumi riportati.

Illesa invece è rimasta la conducente della vettura. Trasferita all’ospedale di Rivoli, è stata sottoposta agli esami per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue, che hanno confermato il fatto che avesse assunto cocaina. Dopo essere stata medicata, è stata messa ai domiciliari a casa sua, a Druento.