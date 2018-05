Si svolgeranno il prossimo martedì 22 maggio al PalaAlpitour di Torino le selezioni per cinque posti da infermiere: qui sono attese oltre tremila persone, in arrivo da ogni angolo dell'Italia, che tenteranno di ottenere l'ambito lavoro con contratto a tempo indeterminato all’Humanitas Gradenigo della città piemontese. Era dal 2010 che l’ospedale di corso Regina Margherita non bandiva un concorso pubblico per queste figure, e anche allora i posti a disposizione furono cinque. "Quella dell’infermiere è una figura fondamentale all’interno di ogni percorso di cura", ha commentato il dottor Aldo Montanaro, responsabile dei Servizi assistenziali sanitari del nosocomio torinese.

Le domande arrivate per la partecipazione al concorso sono state precisamente 2839. L'età media di chi tenta il tutto per tutto è di 28 anni. "Per Humanitas Gradenigo si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita che negli ultimi due anni ha visto l’ospedale dotarsi di nuove specialità cliniche, aggiornare la propria dotazione tecnologica e ampliare l’intera area di Emergenza e urgenza attraverso il nuovo servizio di Terapia intensiva e la nuova collocazione della Osservazione breve intensiva che ha raddoppiato lo spazio a disposizione del pronto soccorso», spiegano dall’ospedale", hanno spiegato dall'ospedale.

Ma il conto alla rovescia è partito non solo per gli aspiranti infermieri. Il giorno successivo, il 23 maggio, saranno gli operatori socio-sanitari (Oss) a sottoporsi all'esame per accaparrarsi un posto di lavoro: in questo caso ci sono oltre 7 mila iscritti per 150 posti di lavoro in ospedale a Torino e nell’area metropolitana. Molti gli stranieri, e anche per loro dopo la pre-selezione partiranno i colloqui.