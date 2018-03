Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito nelle scorse ore il Centro Italia tra le Regioni di Umbria e Marche. L'evento sismico, secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto intensità pari a magnitudo 3.4 della scala Richter. La terra ha tremato intorno a mezzanotte e mezza al confine tra le Province di Macerata e Perugia, le stesse già protagoniste di continue scosse sismiche dei giorni scorsi. Sempre secondo l'Ingv, il terremoto è stato registrato dai sismografi precisamente alle 00:43:07 con epicentro in Umbria e ipocentro a una profondità di circa 8 chilometri. Il centro abitato più vicino al sisma però è il comune di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, nelle Marche, distante circa 6 chilometri dall'epicentro.

Nel raggio di dieci chilometri dal centro del terremoto anche il più popoloso comune di Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Sono invece tredici i comuni nel raggio di venti chilometri dell'epicentro, divisi tra le due province di Perugia e Macerata, tra cui anche Foligno. La scossa è stata preceduta e seguita nel ore precedenti e successive da diversi altri eventi sismici di intensità però inferiore a magnitudo 3, sempre tra Marche ed Umbria. Vista l'intensità, la scossa di terremoto più importante è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale anche se fortunatamente non si è assistito a nessuna scena di panico e non sono stati segnalati danni a persone o a cose.