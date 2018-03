Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente in Puglia. Secondo le prime rilevazioni la scossa sarebbe di magnitudo 3.9 con un epicentro in mare al largo delle coste di Ostuni. Le vibrazioni sono state avvertite chiaramente nella zona compresa tra Bari e Brinidisi.

A darne notizia anche l'Ingv che parla di una scossa di magnitudo 3.9 alle 00.32 sulla Costa Adriatica Brindisina ad una profondità di 28 km.

Secondo le prime testimonianze si sarebbe trattato di una scossa breve ma abbastanza intensa. Tanta preoccupazione ma a ora non risultano danni a cose o persone. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbe legata a nessuno sciame sismico attuale nella zona. Il punto esatto si troverebbe alle coordinate geografiche (lat, lon) 40.84, 17.7, ovvero in mare al largo di Ostuni. La scossa è stata percepita principalmente nella "Città Bianca" ma più in generale lungo tutta la costa tra Brinidisi e Bari, nonché a Taranto, Lecce, Francavilla Fontana, oltre che nelle località più vicine all’epicentro nelle Murge. Segnalazioni arrivano anche dalla Basilicata, a Matera e nelle località joniche più prossime all'epicentro.